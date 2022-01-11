https://ria.ru/20220111/vitaminy-1767251638.html
Натощак или после еды? Как принимать витамины
Эксперт рассказала, как правильно принимать витамины - РИА Новости, 11.01.2022
Натощак или после еды? Как принимать витамины
Многие люди принимают витамины без рекомендации врача. Чем это опасно, рассказала в интервью радио Sputnik член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:15
2022-01-11T04:15
2022-01-11T04:17
общество
здоровье
витамины
россия
екатерина матыскина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Многие люди принимают витамины без рекомендации врача. Чем это опасно, рассказала в интервью радио Sputnik член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.Поливитаминные комплексы специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, их можно принимать по собственной инициативе, отметила она.Но к препаратам, содержащим только один витамин, нужно относиться с большей осторожностью, предупредила она. Такие средства могут иметь противопоказания. Кроме того, ошибки в дозировке моновитаминов способны привести к нежелательным последствиям. Принимать подобные препараты следует только по назначению врача, отметила диетолог."Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта", — уточнила Матыскина.Многие витамины не сочетаются друг с другом, продолжила она. Человеку без соответствующего образования сложно разобраться в таблицах совместимости этих веществ, уверена диетолог. По ее словам, лучше просто не принимать два разных моновитаминных препарата одновременно.Принимать витамины можно в любое время суток, считает она. Но запивать их обязательно нужно водой, другие напитки для этой цели не подходят."Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после. Но пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов", —сказала Матыскина.
https://ria.ru/20211230/slepota-1766214078.html
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общество, здоровье, витамины, россия, екатерина матыскина
04:15 11.01.2022 (обновлено: 04:17 11.01.2022)
Эксперт рассказала, как правильно принимать витамины
Диетолог Матыскина: моновитамины можно принимать только по назначению врача
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Многие люди принимают витамины
без рекомендации врача. Чем это опасно, рассказала в интервью радио Sputnik
член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.
Поливитаминные комплексы специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, их можно принимать по собственной инициативе, отметила она.
"Если вы хотите в зимний период скорректировать свое здоровье с точки зрения авитаминоза, то можно использовать поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки. В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно", — считает Матыскина.
Но к препаратам, содержащим только один витамин, нужно относиться с большей осторожностью, предупредила она. Такие средства могут иметь противопоказания. Кроме того, ошибки в дозировке моновитаминов способны привести к нежелательным последствиям. Принимать подобные препараты следует только по назначению врача, отметила диетолог.
"Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта", — уточнила Матыскина.
Многие витамины не сочетаются друг с другом, продолжила она. Человеку без соответствующего образования сложно разобраться в таблицах совместимости этих веществ, уверена диетолог. По ее словам, лучше просто не принимать два разных моновитаминных препарата одновременно.
"Если идти по пути наименьшего сопротивления, то есть не смотреть ни в какие таблицы и не загружать себя лишней информацией, то проще всего витамины просто разделять, то есть что-то вы выпили утром, что-то днем и что-то вечером", — пояснила Матыскина.
Принимать витамины можно в любое время суток, считает она. Но запивать их обязательно нужно водой, другие напитки для этой цели не подходят.
"Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после. Но пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов", —сказала Матыскина.