https://ria.ru/20220111/vitaminy-1767251638.html

Натощак или после еды? Как принимать витамины

Эксперт рассказала, как правильно принимать витамины - РИА Новости, 11.01.2022

Натощак или после еды? Как принимать витамины

Многие люди принимают витамины без рекомендации врача. Чем это опасно, рассказала в интервью радио Sputnik член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:15

2022-01-11T04:15

2022-01-11T04:17

общество

здоровье

витамины

россия

екатерина матыскина

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Многие люди принимают витамины без рекомендации врача. Чем это опасно, рассказала в интервью радио Sputnik член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.Поливитаминные комплексы специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, их можно принимать по собственной инициативе, отметила она.Но к препаратам, содержащим только один витамин, нужно относиться с большей осторожностью, предупредила она. Такие средства могут иметь противопоказания. Кроме того, ошибки в дозировке моновитаминов способны привести к нежелательным последствиям. Принимать подобные препараты следует только по назначению врача, отметила диетолог."Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта", — уточнила Матыскина.Многие витамины не сочетаются друг с другом, продолжила она. Человеку без соответствующего образования сложно разобраться в таблицах совместимости этих веществ, уверена диетолог. По ее словам, лучше просто не принимать два разных моновитаминных препарата одновременно.Принимать витамины можно в любое время суток, считает она. Но запивать их обязательно нужно водой, другие напитки для этой цели не подходят."Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после. Но пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов", —сказала Матыскина.

https://ria.ru/20211230/slepota-1766214078.html

https://ria.ru/20211220/vitamin-1764621531.html

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общество, здоровье, витамины, россия, екатерина матыскина