Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма
Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019"
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Регина Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто". Проект на днях победил в номинации "Лучшая анимационная картина".
Ведущая озвучила главную героиню в русской версии мультфильма. В Instagram Регина похвалилась наградой и заявила, что ей "осталось победить" на премии "Оскар".
"Золотой глобус" получили. Осталось победить в двух номинациях премии "Оскар". Я все утро прыгаю от счастья, так как мне безумно приятно быть частью диснеевского музыкального мультфильма "Энканто", где я озвучила главную героиню, который совсем недавно получил "Золотой глобус", как лучший анимационный фильм 2022", – написала Регина.
В комментариях подписчики удивились неожиданному заявлению ведущей.
"Золотой глобус" к тебе никакого отношения не имеет, ты просто озвучила", "Регин, а ты-то тут причем? Ну, озвучила ты героя мультика в России, награды-то не российские, там о тебе и не слыхали", – написали пользователи соцсетей.
Церемония вручения премии "Золотой глобус" в этом году прошла без традиционной красной дорожки и видеотрансляции. Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.