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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220111/todorenko-1767371908.html
Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма
Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма - РИА Новости, 11.01.2022
Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма
Регина Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто". Проект на днях победил в номинации "Лучшая анимационная картина". РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:43
2022-01-11T17:43
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
регина тодоренко
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Регина Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто". Проект на днях победил в номинации "Лучшая анимационная картина".Ведущая озвучила главную героиню в русской версии мультфильма. В Instagram Регина похвалилась наградой и заявила, что ей "осталось победить" на премии "Оскар". В комментариях подписчики удивились неожиданному заявлению ведущей.Церемония вручения премии "Золотой глобус" в этом году прошла без традиционной красной дорожки и видеотрансляции. Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.
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знаменитости, шоу-бизнес, регина тодоренко
17:43 11.01.2022
 
Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма

Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019"
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Регина Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто". Проект на днях победил в номинации "Лучшая анимационная картина".
Ведущая озвучила главную героиню в русской версии мультфильма. В Instagram Регина похвалилась наградой и заявила, что ей "осталось победить" на премии "Оскар".

"Золотой глобус" получили. Осталось победить в двух номинациях премии "Оскар". Я все утро прыгаю от счастья, так как мне безумно приятно быть частью диснеевского музыкального мультфильма "Энканто", где я озвучила главную героиню, который совсем недавно получил "Золотой глобус", как лучший анимационный фильм 2022", – написала Регина.

В комментариях подписчики удивились неожиданному заявлению ведущей.

"Золотой глобус" к тебе никакого отношения не имеет, ты просто озвучила", "Регин, а ты-то тут причем? Ну, озвучила ты героя мультика в России, награды-то не российские, там о тебе и не слыхали", – написали пользователи соцсетей.

Церемония вручения премии "Золотой глобус" в этом году прошла без традиционной красной дорожки и видеотрансляции. Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.
Премия Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 14:43
Названы победители американской кинопремии "Золотой глобус"
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесРегина Тодоренко
 
 
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