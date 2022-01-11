https://ria.ru/20220111/todorenko-1767371908.html

Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма

Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма - РИА Новости, 11.01.2022

Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма

Регина Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто". Проект на днях победил в номинации "Лучшая анимационная картина". РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:43

2022-01-11T17:43

2022-01-11T17:43

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регина тодоренко

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Регина Тодоренко присвоила себе "Золотой глобус" за озвучивание мультфильма "Энканто". Проект на днях победил в номинации "Лучшая анимационная картина".Ведущая озвучила главную героиню в русской версии мультфильма. В Instagram Регина похвалилась наградой и заявила, что ей "осталось победить" на премии "Оскар". В комментариях подписчики удивились неожиданному заявлению ведущей.Церемония вручения премии "Золотой глобус" в этом году прошла без традиционной красной дорожки и видеотрансляции. Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/premiya-1767173069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, регина тодоренко