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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/goldenglobes-1767127896.html
Без красной дорожки и телетрансляции: в США вручили "Золотой глобус"
Без красной дорожки и телетрансляции: в США вручили "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022
Без красной дорожки и телетрансляции: в США вручили "Золотой глобус"
Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) вручила лучшим кино- и телеработам года одну из самых престижных наград — "Золотой глобус". Однако то ли из-за... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:24
2022-01-10T12:24
культура
золотой глобус
новости культуры
кино и сериалы
николь кидман
бенедикт камбербэтч
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) вручила лучшим кино- и телеработам года одну из самых престижных наград — "Золотой глобус". Однако то ли из-за пандемии коронавируса, то ли из-за обвинений в расизме и коррупции церемония прошла без красной дорожки и даже видеотрансляции. О лауреатах — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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золотой глобус, новости культуры, кино и сериалы, фото, николь кидман, бенедикт камбербэтч, уилл смит
12:24 10.01.2022
 
Без красной дорожки и телетрансляции: в США вручили "Золотой глобус"

Без красной дорожки и телетрансляции: в США вручили "Золотой глобус"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) вручила лучшим кино- и телеработам года одну из самых престижных наград — "Золотой глобус". Однако то ли из-за пандемии коронавируса, то ли из-за обвинений в расизме и коррупции церемония прошла без красной дорожки и даже видеотрансляции. О лауреатах — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Имена лауреатов зрители узнавали на сайте премии или в официальных аккаунтах в соцсетях, например, в инстаграме.

Церемония награждения длилась чуть меньше двух часов вместо привычных трех и стала самой скучной и утомительной в истории премии.

Звезды не смогли блеснуть роскошными нарядами, а ведущие — шутками в промежутках между объявлением очередного обладателя золотой статуэтки.

Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.

Актер Даррен Крисс получил Золотой глобус в номинации Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале за роль в картине Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче. 6 января 2019
1 из 8

Имена лауреатов зрители узнавали на сайте премии или в официальных аккаунтах в соцсетях, например, в инстаграме.

Церемония награждения длилась чуть меньше двух часов вместо привычных трех и стала самой скучной и утомительной в истории премии.

Звезды не смогли блеснуть роскошными нарядами, а ведущие — шутками в промежутках между объявлением очередного обладателя золотой статуэтки.

Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© Netflix

Лучшей картиной года по версии "Золотого глобуса" стала драма "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Эта работа обошла "Белфаст" Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" Шан Хидер, "Дюну" Дени Вильнева и "Короля Ричарда" Рейнальдо Маркуса Грина.

Картина "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли была фаворитом по числу номинаций. Ее выдвинули в семи категориях. Но в итоге она взяла только три: Лучшие фильм, режиссер и мужская роль второго плана (Коди Смит-Макфи).

Кадр из фильма Власть пса
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Лучшей картиной года по версии "Золотого глобуса" стала драма "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Эта работа обошла "Белфаст" Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" Шан Хидер, "Дюну" Дени Вильнева и "Короля Ричарда" Рейнальдо Маркуса Грина.

Картина "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли была фаворитом по числу номинаций. Ее выдвинули в семи категориях. Но в итоге она взяла только три: Лучшие фильм, режиссер и мужская роль второго плана (Коди Смит-Макфи).

© Netflix
© Warner Bros.

"Лучшим актером" назвали Уилла Смита за роль отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс в драме "Король Ричард".

Ему удалось обойти Бенедикта Камбербэтча, Дензела Вашингтона, Хавьера Бардема и Махершала Али.

Кадр из фильма Король Ричард
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"Лучшим актером" назвали Уилла Смита за роль отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс в драме "Король Ричард".

Ему удалось обойти Бенедикта Камбербэтча, Дензела Вашингтона, Хавьера Бардема и Махершала Али.

© Warner Bros.
© Amazon Studios (2021)

Лучшей драматической актрисой стала Николь Кидман. Шестой "Золотой глобус" ей принесла роль звезды ситкомов 1950-х годов Люсиль Болл в фильме "Быть Рикардо".

Вместе с ней на эту же награду претендовали Джессика Честейн, Оливия Колман, Леди Гага и Кристен Стюарт. Расклад, как известно, еще может изменить "Оскар" (вручат 27 марта).

Кадр из фильма Быть Рикардо
4 из 8

Лучшей драматической актрисой стала Николь Кидман. Шестой "Золотой глобус" ей принесла роль звезды ситкомов 1950-х годов Люсиль Болл в фильме "Быть Рикардо".

Вместе с ней на эту же награду претендовали Джессика Честейн, Оливия Колман, Леди Гага и Кристен Стюарт. Расклад, как известно, еще может изменить "Оскар" (вручат 27 марта).

© Amazon Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021)

В категории "Комедия/мюзикл" Ассоциация наградила "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.

В этой категории также были представлены фильмы "Не смотрите наверх" Адама Маккея, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Сирано" Джо Райта.

Кадр из фильма Вестсайдская история
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В категории "Комедия/мюзикл" Ассоциация наградила "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.

В этой категории также были представлены фильмы "Не смотрите наверх" Адама Маккея, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Сирано" Джо Райта.

© 20th Century Studios (2021)
© HBO

"Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал" завоевало шоу "Наследники".

Многосерийная история с элементами комедии производства HBO обошла такие телехиты, как "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза" и самый нашумевший сериал года — "Игра в кальмара".

Кадр из сериала Наследники
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"Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал" завоевало шоу "Наследники".

Многосерийная история с элементами комедии производства HBO обошла такие телехиты, как "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза" и самый нашумевший сериал года — "Игра в кальмара".

© HBO
© Brad Falchuk Teley-Vision (2018)

Статуэтки в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале" удостоилась Эмджей Родригес за "Позу". Организаторы подчеркнули, что Родригес стала первой трансгендерной актрисой, завоевавшей "Золотой глобус".

Кадр из сериала Поза
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Статуэтки в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале" удостоилась Эмджей Родригес за "Позу". Организаторы подчеркнули, что Родригес стала первой трансгендерной актрисой, завоевавшей "Золотой глобус".

© Brad Falchuk Teley-Vision (2018)
© AFP 2021 / HFPA /Emma McIntyre

Награды за актерские работы в сериалах также получили Кейт Уинслет за "Мейр из Исттауна", Майкл Китон за участие в мини-сериале "Ломка", Джин Смарт за "Хитрости", Джейсон Судейкис за "Теда Лассо", а также Джереми Стронг за "Наследников".

Удостоился "Глобуса" и 77-летний актер О Ён Су за роль второго плана в "Игре в кальмара".

Основатель и исполнительный директор благотворительной организации Kids in the Spotlight Tige Charity вручает награду за лучшую мужскую роль второго плана в сериале во время церемонии награждения Золотой глобус
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Награды за актерские работы в сериалах также получили Кейт Уинслет за "Мейр из Исттауна", Майкл Китон за участие в мини-сериале "Ломка", Джин Смарт за "Хитрости", Джейсон Судейкис за "Теда Лассо", а также Джереми Стронг за "Наследников".

Удостоился "Глобуса" и 77-летний актер О Ён Су за роль второго плана в "Игре в кальмара".

© AFP 2021 / HFPA /Emma McIntyre
 
КультураЗолотой глобусНовости культурыКино и сериалыНиколь КидманБенедикт КамбербэтчУилл Смит
 
 
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