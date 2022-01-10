Без красной дорожки и телетрансляции: в США вручили "Золотой глобус"
Имена лауреатов зрители узнавали на сайте премии или в официальных аккаунтах в соцсетях, например, в инстаграме.
Церемония награждения длилась чуть меньше двух часов вместо привычных трех и стала самой скучной и утомительной в истории премии.
Звезды не смогли блеснуть роскошными нарядами, а ведущие — шутками в промежутках между объявлением очередного обладателя золотой статуэтки.
Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.
Имена лауреатов зрители узнавали на сайте премии или в официальных аккаунтах в соцсетях, например, в инстаграме.
Церемония награждения длилась чуть меньше двух часов вместо привычных трех и стала самой скучной и утомительной в истории премии.
Звезды не смогли блеснуть роскошными нарядами, а ведущие — шутками в промежутках между объявлением очередного обладателя золотой статуэтки.
Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.
Лучшей картиной года по версии "Золотого глобуса" стала драма "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Эта работа обошла "Белфаст" Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" Шан Хидер, "Дюну" Дени Вильнева и "Короля Ричарда" Рейнальдо Маркуса Грина.
Картина "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли была фаворитом по числу номинаций. Ее выдвинули в семи категориях. Но в итоге она взяла только три: Лучшие фильм, режиссер и мужская роль второго плана (Коди Смит-Макфи).
Лучшей картиной года по версии "Золотого глобуса" стала драма "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Эта работа обошла "Белфаст" Кеннета Брана, "CODA: Ребенок глухих родителей" Шан Хидер, "Дюну" Дени Вильнева и "Короля Ричарда" Рейнальдо Маркуса Грина.
Картина "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли была фаворитом по числу номинаций. Ее выдвинули в семи категориях. Но в итоге она взяла только три: Лучшие фильм, режиссер и мужская роль второго плана (Коди Смит-Макфи).
"Лучшим актером" назвали Уилла Смита за роль отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс в драме "Король Ричард".
Ему удалось обойти Бенедикта Камбербэтча, Дензела Вашингтона, Хавьера Бардема и Махершала Али.
"Лучшим актером" назвали Уилла Смита за роль отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс в драме "Король Ричард".
Ему удалось обойти Бенедикта Камбербэтча, Дензела Вашингтона, Хавьера Бардема и Махершала Али.
Лучшей драматической актрисой стала Николь Кидман. Шестой "Золотой глобус" ей принесла роль звезды ситкомов 1950-х годов Люсиль Болл в фильме "Быть Рикардо".
Вместе с ней на эту же награду претендовали Джессика Честейн, Оливия Колман, Леди Гага и Кристен Стюарт. Расклад, как известно, еще может изменить "Оскар" (вручат 27 марта).
Лучшей драматической актрисой стала Николь Кидман. Шестой "Золотой глобус" ей принесла роль звезды ситкомов 1950-х годов Люсиль Болл в фильме "Быть Рикардо".
Вместе с ней на эту же награду претендовали Джессика Честейн, Оливия Колман, Леди Гага и Кристен Стюарт. Расклад, как известно, еще может изменить "Оскар" (вручат 27 марта).
В категории "Комедия/мюзикл" Ассоциация наградила "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.
В этой категории также были представлены фильмы "Не смотрите наверх" Адама Маккея, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Сирано" Джо Райта.
В категории "Комедия/мюзикл" Ассоциация наградила "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.
В этой категории также были представлены фильмы "Не смотрите наверх" Адама Маккея, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, телеадаптация мюзикла Джонатана Ларсона "Тик-так, бум!" и "Сирано" Джо Райта.
"Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал" завоевало шоу "Наследники".
Многосерийная история с элементами комедии производства HBO обошла такие телехиты, как "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза" и самый нашумевший сериал года — "Игра в кальмара".
"Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал" завоевало шоу "Наследники".
Многосерийная история с элементами комедии производства HBO обошла такие телехиты, как "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза" и самый нашумевший сериал года — "Игра в кальмара".
Статуэтки в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале" удостоилась Эмджей Родригес за "Позу". Организаторы подчеркнули, что Родригес стала первой трансгендерной актрисой, завоевавшей "Золотой глобус".
Статуэтки в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале" удостоилась Эмджей Родригес за "Позу". Организаторы подчеркнули, что Родригес стала первой трансгендерной актрисой, завоевавшей "Золотой глобус".
Награды за актерские работы в сериалах также получили Кейт Уинслет за "Мейр из Исттауна", Майкл Китон за участие в мини-сериале "Ломка", Джин Смарт за "Хитрости", Джейсон Судейкис за "Теда Лассо", а также Джереми Стронг за "Наследников".
Удостоился "Глобуса" и 77-летний актер О Ён Су за роль второго плана в "Игре в кальмара".
Награды за актерские работы в сериалах также получили Кейт Уинслет за "Мейр из Исттауна", Майкл Китон за участие в мини-сериале "Ломка", Джин Смарт за "Хитрости", Джейсон Судейкис за "Теда Лассо", а также Джереми Стронг за "Наследников".
Удостоился "Глобуса" и 77-летний актер О Ён Су за роль второго плана в "Игре в кальмара".