Без красной дорожки и телетрансляции: в США вручили "Золотой глобус"

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Имена лауреатов зрители узнавали на сайте премии или в официальных аккаунтах в соцсетях, например, в инстаграме.

Церемония награждения длилась чуть меньше двух часов вместо привычных трех и стала самой скучной и утомительной в истории премии.

Звезды не смогли блеснуть роскошными нарядами, а ведущие — шутками в промежутках между объявлением очередного обладателя золотой статуэтки.

Единственное, что было доступно поклонникам киноискусства — следить за монотонной текстовой трансляцией, обновляющейся каждые десять-пятнадцать минут.