https://ria.ru/20220111/taynik-1767308038.html

В Алма-Ате нашли тайник с похищенным во время беспорядков оружием

В Алма-Ате нашли тайник с похищенным во время беспорядков оружием - РИА Новости, 11.01.2022

В Алма-Ате нашли тайник с похищенным во время беспорядков оружием

Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Алматинской области, который признался в ограблении оружейных магазинов во время беспорядков в Алма-Ате и показал РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:20

2022-01-11T12:20

2022-01-11T12:20

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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жанаозен

алма-атинская область

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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Алматинской области, который признался в ограблении оружейных магазинов во время беспорядков в Алма-Ате и показал тайник с похищенным оружием, сообщил информцентр комендатуры города."На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. Похищенные ружья он, как установлено, складировал в тайнике на карьерах. Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению причастности молодого человека к другим преступлениям во время массовых беспорядков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/almaty-1767300652.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767125397.html

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