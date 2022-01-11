https://ria.ru/20220111/supermarket-1767322243.html
В Петербурге открылся первый китайский супермаркет
В Петербурге открылся первый китайский супермаркет - РИА Новости, 11.01.2022
В Петербурге открылся первый китайский супермаркет
Первый специализированный китайский супермаркет "Панда" открылся на Лиговском проспекте в Петербурге, пишет портал Producttoday.ru. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:48
2022-01-11T13:48
2022-01-11T13:48
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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый специализированный китайский супермаркет "Панда" открылся на Лиговском проспекте в Петербурге, пишет портал Producttoday.ru.В текущий момент супермаркет по понятным причинам ориентирован именно на петербуржцев, однако, когда в Северную столицу вновь будут прибывать туристы из Китая, "Панда" может стать полноценной торговой сетью, ориентированной на своих земляков.Напомним, что в Петербурге на протяжении длительного времени (с 90-х годов) работает небольшая сеть магазинов с ассортиментом продукции из стран Азии (в том числе из Китая).
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