https://ria.ru/20220111/supermarket-1767322243.html

В Петербурге открылся первый китайский супермаркет

В Петербурге открылся первый китайский супермаркет - РИА Новости, 11.01.2022

В Петербурге открылся первый китайский супермаркет

Первый специализированный китайский супермаркет "Панда" открылся на Лиговском проспекте в Петербурге, пишет портал Producttoday.ru. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:48

2022-01-11T13:48

2022-01-11T13:48

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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый специализированный китайский супермаркет "Панда" открылся на Лиговском проспекте в Петербурге, пишет портал Producttoday.ru.В текущий момент супермаркет по понятным причинам ориентирован именно на петербуржцев, однако, когда в Северную столицу вновь будут прибывать туристы из Китая, "Панда" может стать полноценной торговой сетью, ориентированной на своих земляков.Напомним, что в Петербурге на протяжении длительного времени (с 90-х годов) работает небольшая сеть магазинов с ассортиментом продукции из стран Азии (в том числе из Китая).

https://ria.ru/20211222/sotrudnichestvo-1764978136.html

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