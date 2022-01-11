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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/smailov-1767397898.html
Политолог оценил новое правительство Казахстана
Политолог оценил новое правительство Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022
Политолог оценил новое правительство Казахстана
Казахстанский политолог Айдос Сарым назвал Алихана Смаилова самой приемлемой кандидатурой на посту премьера Казахстана. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:11
2022-01-11T19:11
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Казахстанский политолог Айдос Сарым назвал Алихана Смаилова самой приемлемой кандидатурой на посту премьера Казахстана.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром республики Позднее Токаев подписал указ о новом составе правительства. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне массовых протестов. Министры иностранных дел и обороны Казахстана Мухтар Тлеуберди и Мурат Бектанов сохранили свои посты в новом правительстве страны."Этот человек (Алихан Смаилов- ред.) с очень жесткой, железной дисциплиной, въедливый, дотошный. Мне кажется, нам нужны сегодня именно такие люди", - заявил Сарым РИА НовостиЭксперт полагает, что новому составу правительства предстоит в своей работе выстраивать коммуникации с населением страны."Сейчас многие скажут, что в составе правительства ничего не изменилось, но, мне кажется, вопрос в политической воле и в том, что сейчас период чрезвычайного положения, к тому же зима, поэтому прерывать управленческие связи, выбивать из колеи было бы чревато на самом деле... Нужна стабильная власть. Сейчас, думаю, необходимо выстраивать коммуникативную часть", - сказал он.Эксперт отметил, что задача нового правительства "больше переходная, техническая". "Во-первых, принято много программ, их надо реализовывать, обеспечить последовательность. Но с другой стороны - необходимо включить человеческий, контактный ресурс, начинать разговаривать со всеми", - считает он.Он также убежден, что смена глав некоторых министерств связана с последними событиями в стране. "Безусловно, люди давно понимают об ответственности, откуда это все пошло. Все началось с газа условно, а превратилось в итоге в коммуникационные проблемы", - пояснил Сарым.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341563.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, алихан смаилов
19:11 11.01.2022
 
Политолог оценил новое правительство Казахстана

Политолог Сарым назвал Смаилова самой приемлемой кандидатурой на посту премьера Казахстана

© Sputnik / Владислав ВодневАлихан Смаилов
Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Алихан Смаилов
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Казахстанский политолог Айдос Сарым назвал Алихана Смаилова самой приемлемой кандидатурой на посту премьера Казахстана.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром республики Позднее Токаев подписал указ о новом составе правительства. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне массовых протестов. Министры иностранных дел и обороны Казахстана Мухтар Тлеуберди и Мурат Бектанов сохранили свои посты в новом правительстве страны.
Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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"Этот человек (Алихан Смаилов- ред.) с очень жесткой, железной дисциплиной, въедливый, дотошный. Мне кажется, нам нужны сегодня именно такие люди", - заявил Сарым РИА Новости
Эксперт полагает, что новому составу правительства предстоит в своей работе выстраивать коммуникации с населением страны.
"Сейчас многие скажут, что в составе правительства ничего не изменилось, но, мне кажется, вопрос в политической воле и в том, что сейчас период чрезвычайного положения, к тому же зима, поэтому прерывать управленческие связи, выбивать из колеи было бы чревато на самом деле... Нужна стабильная власть. Сейчас, думаю, необходимо выстраивать коммуникативную часть", - сказал он.
Эксперт отметил, что задача нового правительства "больше переходная, техническая". "Во-первых, принято много программ, их надо реализовывать, обеспечить последовательность. Но с другой стороны - необходимо включить человеческий, контактный ресурс, начинать разговаривать со всеми", - считает он.
Он также убежден, что смена глав некоторых министерств связана с последними событиями в стране. "Безусловно, люди давно понимают об ответственности, откуда это все пошло. Все началось с газа условно, а превратилось в итоге в коммуникационные проблемы", - пояснил Сарым.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевАлихан Смаилов
 
 
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