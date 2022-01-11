https://ria.ru/20220111/sgovor-1767396142.html

СМИ: в Казахстане продавцов сжиженного газа заподозрили в ценовом сговоре

СМИ: в Казахстане продавцов сжиженного газа заподозрили в ценовом сговоре - РИА Новости, 11.01.2022

СМИ: в Казахстане продавцов сжиженного газа заподозрили в ценовом сговоре

В Атырауской области Казахстана предпринимателей, занимающихся торговлей сжиженным газом, подозревают в ценовом сговоре, идет расследование, сообщили в эфире... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:00

2022-01-11T19:00

2022-01-11T20:01

казахстан

атырауская область

беспорядки в казахстане

в мире

природный газ

одкб

жанаозен

актау

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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. В Атырауской области Казахстана предпринимателей, занимающихся торговлей сжиженным газом, подозревают в ценовом сговоре, идет расследование, сообщили в эфире казахстанского телеканала "Хабар 24"."В Атырауской области предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей сжиженным газом, подозревают в ценовом сговоре. Расследование начато в отношении 22 субъектов бизнеса", - сообщает телеканал.Согласно сообщению, если вину предпринимателей докажут в суде, фигурантам грозит административная ответственность и штрафные санкции.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220106/gaz-1766806715.html

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