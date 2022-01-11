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Российские самолеты вывезли из Казахстана 1719 россиян и иностранцев

Российские самолеты вывезли из Казахстана 1719 россиян и иностранцев - РИА Новости, 11.01.2022

Российские самолеты вывезли из Казахстана 1719 россиян и иностранцев

За время, которое Россия организует возвращение граждан из Казахстана, самолеты военно-транспортной авиации доставили 1719 российских и иностранных граждан,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T07:17

2022-01-11T07:17

2022-01-11T07:17

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. За время, которое Россия организует возвращение граждан из Казахстана, самолеты военно-транспортной авиации доставили 1719 российских и иностранных граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Как уточняет Минобороны, 10 января в Москву из Казахстана было доставлено 258 человек, из них 247 российских и 11 иностранных граждан. Также в Россию были вывезены два дипломата со своими семьями по просьбе посольств Австрии и Венгрии.Отмечается, что доставленные на родину российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке. В результате обострения ситуации и прекращения работы аэропорта Алма-Аты российские туристы оставались в городских гостиницах. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке в Россию.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и отметил, что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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