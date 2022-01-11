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Шесть вывозных рейсов из Алма-Аты запланировали военные России на 12 января

Шесть вывозных рейсов из Алма-Аты запланировали военные России на 12 января - РИА Новости, 11.01.2022

Шесть вывозных рейсов из Алма-Аты запланировали военные России на 12 января

Военные РФ продолжают оказывать гражданам помощь по возвращению в Россию из Казахстана, на 12 января запланировано шесть вывозных рейсов военно-транспортной... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:43

2022-01-11T20:43

2022-01-11T20:43

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Военные РФ продолжают оказывать гражданам помощь по возвращению в Россию из Казахстана, на 12 января запланировано шесть вывозных рейсов военно-транспортной авиации из Алма-Аты, сообщили РИА Новости в командовании Коллективными миротворческими силами ОДКБ."На 12 января запланирована отправка граждан РФ домой на шести бортах военно-транспортной авиации ВКС России", - сказал собеседник агентства.Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены из Казахстана в РФ 1719 российских и иностранных граждан 9-10 января. Еще два борта вылетели из Алма-Аты 11 января.В Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.Как сообщили в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/besporyadki-1767375906.html

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