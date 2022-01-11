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Аэропортом Санкт-Петербурга за год воспользовались 18 миллионов человек

Аэропортом Санкт-Петербурга за год воспользовались 18 миллионов человек - РИА Новости, 11.01.2022

Аэропортом Санкт-Петербурга за год воспользовались 18 миллионов человек

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 миллиона человек, сообщает пресс-служба управляющей компании. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:22

2022-01-11T16:22

2022-01-11T18:05

туризм

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пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 миллиона человек, сообщает пресс-служба управляющей компании.На внутренних рейсах в аэропорту "Пулково" было обслужено 15,5 миллиона пассажиров (+28 процентов к показателям 2019 года). Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск. На международных линиях в "Пулково" зафиксировано 2,5 миллиона пассажиров (минус 66 процентов к уровню 2019 года). В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди направлений стали Анталья, Стамбул, Ларнака, Ташкент, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Минск, Хельсинки, Ош и Ургенч.Лидерами среди российских авиакомпаний по объему перевозок за 2021 год стали "Россия", "Победа", Smartavia, "Аэрофлот" и S7 Airlines. Среди иностранных авиакомпаний наибольший объем перевозок продемонстрировали Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Lufthansa, Finnair и Belavia.Ранее сообщалось, что за 2020 год аэропорт обслужил 11 миллионов человек. "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России.

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