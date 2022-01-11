МИД Китая заявил о готовности оказывать помощь Казахстану
МИД Китая заявил о готовности в рамках своих возможностей оказывать помощь Казахстану
Последствия беспорядков в Алма-Ате
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай готов в соответствии с пожеланиями Казахстана и в рамках своих возможностей оказывать помощь соседней стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в послании в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявил, что Пекин решительно выступает против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и ставят под угрозу безопасность страны. Си Цзиньпин выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству двух стран, а также заявил о готовности сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями.
"Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными стратегическими партнерами. КНР поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей", - заявили в ведомстве.
В МИД указали, что Китай придерживается конструктивного подхода в отношении мер, способствующих восстановлению спокойствия, экономическому развитию и улучшению жизни населения Казахстана.
При этом в МИД КНР не стали прямо отвечать на вопрос, какую именно помощь готов Китай оказать Казахстану и готов ли направить туда своих миротворцев в случае необходимости.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.