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МИД Китая заявил о готовности оказывать помощь Казахстану

МИД Китая заявил о готовности оказывать помощь Казахстану - РИА Новости, 11.01.2022

МИД Китая заявил о готовности оказывать помощь Казахстану

Китай готов в соответствии с пожеланиями Казахстана и в рамках своих возможностей оказывать помощь соседней стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T05:59

2022-01-11T05:59

2022-01-11T05:59

беспорядки в казахстане

в мире

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одкб

си цзиньпин

жанаозен

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай готов в соответствии с пожеланиями Казахстана и в рамках своих возможностей оказывать помощь соседней стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в послании в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявил, что Пекин решительно выступает против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и ставят под угрозу безопасность страны. Си Цзиньпин выступил против любых попыток подорвать дружбу и помешать сотрудничеству двух стран, а также заявил о готовности сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями.В МИД указали, что Китай придерживается конструктивного подхода в отношении мер, способствующих восстановлению спокойствия, экономическому развитию и улучшению жизни населения Казахстана.При этом в МИД КНР не стали прямо отвечать на вопрос, какую именно помощь готов Китай оказать Казахстану и готов ли направить туда своих миротворцев в случае необходимости.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/nazarbaev-1767260836.html

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