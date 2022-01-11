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В Ленобласти избивший жену наркоман напал на полицейских и умер
В Ленобласти избивший жену наркоман напал на полицейских и умер - РИА Новости, 11.01.2022
В Ленобласти избивший жену наркоман напал на полицейских и умер
Дебошир в Ленинградской области напал на прибывших по вызову полицейских, при задержании ему стало плохо и он умер – как выяснилось, от острой сердечной... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:23
2022-01-11T15:23
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Дебошир в Ленинградской области напал на прибывших по вызову полицейских, при задержании ему стало плохо и он умер – как выяснилось, от острой сердечной недостаточности после употребления наркотиков; в квартире лежала без сознания его сильно избитая жена, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."При задержании злоумышленнику внезапно стало плохо. Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, однако гражданин умер до приезда бригады скорой помощи. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков", - говорится в сообщении.Полицейские прибыли в квартиру на Оборонной улице в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области после сообщения о том, что по этому адресу муж избивает супругу. Правоохранителям не открыли дверь, после чего они вошли в квартиру в соответствии с законом о полиции."Там они подверглись нападению 42-летнего мужчины, находившегося в неадекватном состоянии и имевшего признаки наркотического опьянения", - отметили в ГУМВД.В квартире полицейские обнаружили 35-летнюю супругу дебошира без сознания, которая была жестоко избита. Она отправлена в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на открытую черепно-мозговую травму.
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санкт-петербург
ленинградская область
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:23 11.01.2022
 
В Ленобласти избивший жену наркоман напал на полицейских и умер

Избивший жену житель Ленобласти умер, напав на полицейских в наркотическом опьянении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Дебошир в Ленинградской области напал на прибывших по вызову полицейских, при задержании ему стало плохо и он умер – как выяснилось, от острой сердечной недостаточности после употребления наркотиков; в квартире лежала без сознания его сильно избитая жена, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"При задержании злоумышленнику внезапно стало плохо. Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, однако гражданин умер до приезда бригады скорой помощи. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря 2021, 22:18
В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник
Полицейские прибыли в квартиру на Оборонной улице в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области после сообщения о том, что по этому адресу муж избивает супругу. Правоохранителям не открыли дверь, после чего они вошли в квартиру в соответствии с законом о полиции.
"Там они подверглись нападению 42-летнего мужчины, находившегося в неадекватном состоянии и имевшего признаки наркотического опьянения", - отметили в ГУМВД.
В квартире полицейские обнаружили 35-летнюю супругу дебошира без сознания, которая была жестоко избита. Она отправлена в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на открытую черепно-мозговую травму.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВсеволожский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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