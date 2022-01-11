Азербайджан заявил об ответственности Армении за напряженность на границе
МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за напряженность на границе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент на границе с Арменией, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий, и возложило ответственность за возникшую напряженность на Ереван.
Ранее во вторник Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.
В свою очередь Минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих.
"Решительно осуждаем продолжение армянской стороной военных провокаций. Вместо того, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения совершила очередную кровавую провокацию на государственной границе, тем самым вызвав напряженность в регионе, и несет ответственность за это", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.