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https://ria.ru/20220111/otvetstvennost-1767402910.html
Азербайджан заявил об ответственности Армении за напряженность на границе
Азербайджан заявил об ответственности Армении за напряженность на границе - РИА Новости, 11.01.2022
Азербайджан заявил об ответственности Армении за напряженность на границе
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент на границе с Арменией, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий, и возложило... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:00
2022-01-11T20:00
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
минобороны армении
минобороны азербайджана
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент на границе с Арменией, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий, и возложило ответственность за возникшую напряженность на Ереван.Ранее во вторник Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.В свою очередь Минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих."Решительно осуждаем продолжение армянской стороной военных провокаций. Вместо того, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения совершила очередную кровавую провокацию на государственной границе, тем самым вызвав напряженность в регионе, и несет ответственность за это", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220111/granitsa-1767402600.html
https://ria.ru/20220110/armeniya-1767164519.html
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, минобороны армении, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:00 11.01.2022
 
Азербайджан заявил об ответственности Армении за напряженность на границе

МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за напряженность на границе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент на границе с Арменией, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий, и возложило ответственность за возникшую напряженность на Ереван.
Ранее во вторник Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
19:57
Азербайджан опроверг сообщения об использовании БПЛА на границе с Арменией
В свою очередь Минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих.
"Решительно осуждаем продолжение армянской стороной военных провокаций. Вместо того, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения совершила очередную кровавую провокацию на государственной границе, тем самым вызвав напряженность в регионе, и несет ответственность за это", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 13:58
В Армении осознали, что Запад их использует, считают в Госдуме
 
В миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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