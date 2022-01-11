https://ria.ru/20220111/omikron-1767366856.html

Случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран, заявила Попова

Случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран, заявила Попова - РИА Новости, 11.01.2022

Случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи завоза штамма коронавируса "омикрон" в РФ зарегистрированы из 25 стран. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:46

2022-01-11T16:46

2022-01-11T17:32

распространение коронавируса

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи завоза штамма коронавируса "омикрон" в РФ зарегистрированы из 25 стран."Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.По ее словам, лидерами по завозу в РФ являются ОАЭ, Великобритания, Турция. Высокую выявляемость показывает и плотный контроль за россиянами, возвращающимися из ЮАР и Танзании.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попова: "Омикрон-штамм заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса" Носитель "омикрон"-штамма коронавируса может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2022-01-11T16:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса