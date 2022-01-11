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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/omikron-1767366856.html
Случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран, заявила Попова
Случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран, заявила Попова - РИА Новости, 11.01.2022
Случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи завоза штамма коронавируса "омикрон" в РФ зарегистрированы из 25 стран. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:46
2022-01-11T17:32
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи завоза штамма коронавируса "омикрон" в РФ зарегистрированы из 25 стран."Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.По ее словам, лидерами по завозу в РФ являются ОАЭ, Великобритания, Турция. Высокую выявляемость показывает и плотный контроль за россиянами, возвращающимися из ЮАР и Танзании.
РИА Новости
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Попова: "Омикрон-штамм заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса"
Носитель "омикрон"-штамма коронавируса может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:46 11.01.2022 (обновлено: 17:32 11.01.2022)
 
Случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: случаи завоза "омикрона" зарегистрированы из 25 стран

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи завоза штамма коронавируса "омикрон" в РФ зарегистрированы из 25 стран.
"Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
По ее словам, лидерами по завозу в РФ являются ОАЭ, Великобритания, Турция. Высокую выявляемость показывает и плотный контроль за россиянами, возвращающимися из ЮАР и Танзании.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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