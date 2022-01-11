https://ria.ru/20220111/omikron-1767355104.html

Ростовчанка и ее грудной ребенок заразились омикрон-штаммом

Ростовчанка и ее грудной ребенок заразились омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.01.2022

Ростовчанка и ее грудной ребенок заразились омикрон-штаммом

Штамм коронавируса "омикрон" выявили у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону, при этом они в последнее время не выезжали за границу и не... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:51

2022-01-11T15:51

2022-01-11T15:51

распространение коронавируса

общество

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявили у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону, при этом они в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, сообщил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.В середине декабря 2020 года власти сообщили, что штамм "омикрон" подтвердился у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону. По словам Ковалева, распространение данного очага за пределы общежития университета удалось предупредить."Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту "омикрон", - сказал Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу.Он отметил, что ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. "Следовательно геновариант нового коронавируса "омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками", - добавил он. В целом, по его информации, на сегодняшний день в Ростовской области преобладает "индийский" штамм (более 90%).Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

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общество, ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса