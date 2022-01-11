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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/omikron-1767355104.html
Ростовчанка и ее грудной ребенок заразились омикрон-штаммом
Ростовчанка и ее грудной ребенок заразились омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.01.2022
Ростовчанка и ее грудной ребенок заразились омикрон-штаммом
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону, при этом они в последнее время не выезжали за границу и не... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:51
2022-01-11T15:51
распространение коронавируса
общество
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявили у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону, при этом они в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, сообщил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.В середине декабря 2020 года власти сообщили, что штамм "омикрон" подтвердился у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону. По словам Ковалева, распространение данного очага за пределы общежития университета удалось предупредить."Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту "омикрон", - сказал Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу.Он отметил, что ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. "Следовательно геновариант нового коронавируса "омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками", - добавил он. В целом, по его информации, на сегодняшний день в Ростовской области преобладает "индийский" штамм (более 90%).Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:51 11.01.2022
 
Ростовчанка и ее грудной ребенок заразились омикрон-штаммом

В Ростове-на-Дону выявили омикрон-штамм у женщины и шестимесячного ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявили у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону, при этом они в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, сообщил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.
В середине декабря 2020 года власти сообщили, что штамм "омикрон" подтвердился у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону. По словам Ковалева, распространение данного очага за пределы общежития университета удалось предупредить.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
12:07Распространение коронавируса
Ученый рассказал, когда распространение "омикрона" достигнет пика в России
"Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту "омикрон", - сказал Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу.
Он отметил, что ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. "Следовательно геновариант нового коронавируса "омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками", - добавил он. В целом, по его информации, на сегодняшний день в Ростовской области преобладает "индийский" штамм (более 90%).
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоРостов-на-ДонуФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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