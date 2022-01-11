https://ria.ru/20220111/omikron-1767307783.html

Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма

Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022

Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны, чтобы не допустить распространения... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:20

2022-01-11T12:20

2022-01-11T12:20

распространение коронавируса

общество

сергей шойгу

здоровье - общество

вооруженные силы рф

россия

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_89a095e880a05802d993beef327813dd.jpg

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны, чтобы не допустить распространения "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции в Вооружённых силах РФ.Эта мера предпринята в связи с появлением нового штамма коронавируса, отметил он."В связи с появлением нового "омикрон"-штамма необходимо принять ряд дополнительных мер по защите личного состава", - сказал Шойгу.Он поручил "руководителям образовательных организаций министерства обороны обеспечить жёсткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков"."На этот период заместителям министра обороны, главнокомандующим видами Вооружённых сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота", - распорядился Шойгу."Кроме того, в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий строго соблюдать установленные ограничения", - сказал министр.Он также поручил Главному военно-медицинскому управлению "поддерживать на требуемом уровне запас экспресс-тестов, медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и резерв коечного фонда на случай ухудшения эпидемической ситуации, в том числе - в субъектах Российской Федерации, то есть - среди гражданского населения"."Оперативному штабу продолжить работу по недопущению распространения в войсках COVID-19", - поставил задачу Шойгу."По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется, и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами - как это было и в прошлом году", - сказал министр обороны.При этом он отметил, что в минувшем году число заболевших коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах РФ сократилось."Все мероприятия по борьбе с COVID выполнены в полном объёме. Число заболевших сократилось", - констатировал министр, говоря об эпидемической обстановке в ВС РФ в 2021 году.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

https://ria.ru/20220109/omikron-1767073859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей шойгу, здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса