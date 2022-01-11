https://ria.ru/20220111/omikron-1767307783.html
Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма
Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022
Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны, чтобы не допустить распространения... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:20
2022-01-11T12:20
2022-01-11T12:20
распространение коронавируса
общество
сергей шойгу
здоровье - общество
вооруженные силы рф
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны, чтобы не допустить распространения "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции в Вооружённых силах РФ.Эта мера предпринята в связи с появлением нового штамма коронавируса, отметил он."В связи с появлением нового "омикрон"-штамма необходимо принять ряд дополнительных мер по защите личного состава", - сказал Шойгу.Он поручил "руководителям образовательных организаций министерства обороны обеспечить жёсткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков"."На этот период заместителям министра обороны, главнокомандующим видами Вооружённых сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота", - распорядился Шойгу."Кроме того, в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий строго соблюдать установленные ограничения", - сказал министр.Он также поручил Главному военно-медицинскому управлению "поддерживать на требуемом уровне запас экспресс-тестов, медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и резерв коечного фонда на случай ухудшения эпидемической ситуации, в том числе - в субъектах Российской Федерации, то есть - среди гражданского населения"."Оперативному штабу продолжить работу по недопущению распространения в войсках COVID-19", - поставил задачу Шойгу."По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется, и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами - как это было и в прошлом году", - сказал министр обороны.При этом он отметил, что в минувшем году число заболевших коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах РФ сократилось."Все мероприятия по борьбе с COVID выполнены в полном объёме. Число заболевших сократилось", - констатировал министр, говоря об эпидемической обстановке в ВС РФ в 2021 году.
https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html
https://ria.ru/20220109/omikron-1767073859.html
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общество, сергей шойгу, здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма
Министр Обороны Шойгу распорядился сократить служебные командировки из-за омикрон-штамма
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу
распорядился временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны, чтобы не допустить распространения "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции в Вооружённых силах РФ.
"Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утверждёнными графиками", - поставил задачу министр обороны на селекторном совещании во вторник.
Эта мера предпринята в связи с появлением нового штамма коронавируса, отметил он.
"В связи с появлением нового "омикрон"-штамма необходимо принять ряд дополнительных мер по защите личного состава", - сказал Шойгу.
Он поручил "руководителям образовательных организаций министерства обороны обеспечить жёсткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков".
"На этот период заместителям министра обороны, главнокомандующим видами Вооружённых сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота", - распорядился Шойгу.
"Кроме того, в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий строго соблюдать установленные ограничения", - сказал министр.
Он также поручил Главному военно-медицинскому управлению "поддерживать на требуемом уровне запас экспресс-тестов, медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и резерв коечного фонда на случай ухудшения эпидемической ситуации, в том числе - в субъектах Российской Федерации
, то есть - среди гражданского населения".
"Оперативному штабу продолжить работу по недопущению распространения в войсках COVID-19", - поставил задачу Шойгу.
"По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется, и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами - как это было и в прошлом году", - сказал министр обороны.
При этом он отметил, что в минувшем году число заболевших коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах РФ сократилось.
"Все мероприятия по борьбе с COVID выполнены в полном объёме. Число заболевших сократилось", - констатировал министр, говоря об эпидемической обстановке в ВС РФ
в 2021 году.