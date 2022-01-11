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Распространение коронавируса
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В Магадане готовятся к приходу омикрон-штамма
В Магадане готовятся к приходу омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022
В Магадане готовятся к приходу омикрон-штамма
Медики Магаданской области ожидают прихода штамма коронавируса "омикрон" в регион к концу января и готовятся к лавинообразному подъему заболеваемости в феврале, РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:53
2022-01-11T10:53
распространение коронавируса
общество
магаданская область
юар
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Медики Магаданской области ожидают прихода штамма коронавируса "омикрон" в регион к концу января и готовятся к лавинообразному подъему заболеваемости в феврале, заявила на пресс-конференции во вторник первый заместитель министра здравоохранения Колымы Елена Кузьменко.Сейчас в Магаданской области фиксируют рекордно низкое число заражений COVID-19, всего около 7 случаев в день. От коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе умерло 355 человек."На территории Магаданской области ситуация чуть запаздывает по сравнению с Российской Федерацией (в целом - ред.) по подъему заболеваемости. Мы ожидаем приход омикрона к концу января текущего года с лавинообразным подъемом заболеваемости в первых числах февраля. Согласно этой модели, пик заболеваемости придется на вторую-третью неделю февраля, при этом ежесуточное обращение за медпомощью будет составлять более тысячи человек", - сообщила Кузьменко.Она добавила, что система здравоохранения региона активно готовится к изменению структуры оказания медицинской помощи."Это значит, что легкие формы заболевания будут обслуживаться исключительно дистанционно – по телефону. Посещение медработниками на дому будет обеспечено беременным, лицам старше шестидесяти лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями и с опорными сигнальными симптомами, свидетельствующими об ухудшении состояния пациента. Такая же пиковая нагрузка ожидается на скорую медицинскую помощь. Минздрав прорабатывает вопросы увеличения количества выездных бригад", - добавила Кузьменко.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, магаданская область, юар, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
10:53 11.01.2022
 
В Магадане готовятся к приходу омикрон-штамма

Магаданские медики готовятся к приходу штамма "омикрон" в регион к концу января

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Тест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Медики Магаданской области ожидают прихода штамма коронавируса "омикрон" в регион к концу января и готовятся к лавинообразному подъему заболеваемости в феврале, заявила на пресс-конференции во вторник первый заместитель министра здравоохранения Колымы Елена Кузьменко.
Сейчас в Магаданской области фиксируют рекордно низкое число заражений COVID-19, всего около 7 случаев в день. От коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе умерло 355 человек.
"На территории Магаданской области ситуация чуть запаздывает по сравнению с Российской Федерацией (в целом - ред.) по подъему заболеваемости. Мы ожидаем приход омикрона к концу января текущего года с лавинообразным подъемом заболеваемости в первых числах февраля. Согласно этой модели, пик заболеваемости придется на вторую-третью неделю февраля, при этом ежесуточное обращение за медпомощью будет составлять более тысячи человек", - сообщила Кузьменко.
Она добавила, что система здравоохранения региона активно готовится к изменению структуры оказания медицинской помощи.
"Это значит, что легкие формы заболевания будут обслуживаться исключительно дистанционно – по телефону. Посещение медработниками на дому будет обеспечено беременным, лицам старше шестидесяти лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями и с опорными сигнальными симптомами, свидетельствующими об ухудшении состояния пациента. Такая же пиковая нагрузка ожидается на скорую медицинскую помощь. Минздрав прорабатывает вопросы увеличения количества выездных бригад", - добавила Кузьменко.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Приготовление еды в столовой - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
02:00Сказано в эфире
Нужно ли заставлять себя есть, если вы заразились омикрон-штаммом?
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьЮАРВОЗЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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