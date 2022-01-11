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В Магадане готовятся к приходу омикрон-штамма

В Магадане готовятся к приходу омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022

В Магадане готовятся к приходу омикрон-штамма

Медики Магаданской области ожидают прихода штамма коронавируса "омикрон" в регион к концу января и готовятся к лавинообразному подъему заболеваемости в феврале, РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:53

2022-01-11T10:53

2022-01-11T10:53

распространение коронавируса

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магаданская область

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МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Медики Магаданской области ожидают прихода штамма коронавируса "омикрон" в регион к концу января и готовятся к лавинообразному подъему заболеваемости в феврале, заявила на пресс-конференции во вторник первый заместитель министра здравоохранения Колымы Елена Кузьменко.Сейчас в Магаданской области фиксируют рекордно низкое число заражений COVID-19, всего около 7 случаев в день. От коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе умерло 355 человек."На территории Магаданской области ситуация чуть запаздывает по сравнению с Российской Федерацией (в целом - ред.) по подъему заболеваемости. Мы ожидаем приход омикрона к концу января текущего года с лавинообразным подъемом заболеваемости в первых числах февраля. Согласно этой модели, пик заболеваемости придется на вторую-третью неделю февраля, при этом ежесуточное обращение за медпомощью будет составлять более тысячи человек", - сообщила Кузьменко.Она добавила, что система здравоохранения региона активно готовится к изменению структуры оказания медицинской помощи."Это значит, что легкие формы заболевания будут обслуживаться исключительно дистанционно – по телефону. Посещение медработниками на дому будет обеспечено беременным, лицам старше шестидесяти лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями и с опорными сигнальными симптомами, свидетельствующими об ухудшении состояния пациента. Такая же пиковая нагрузка ожидается на скорую медицинскую помощь. Минздрав прорабатывает вопросы увеличения количества выездных бригад", - добавила Кузьменко.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/appetit-1767168938.html

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общество, магаданская область, юар, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса