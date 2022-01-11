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Песков прокомментировал задержание киргизского музыканта в Казахстане

Песков прокомментировал задержание киргизского музыканта в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022

Песков прокомментировал задержание киргизского музыканта в Казахстане

Задержание в Казахстане киргизского музыканта Викрама Рузахунова - единичный случай, не дающий повода сомневаться в серьезности террористической угрозы в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:08

2022-01-11T12:08

2022-01-11T12:24

казахстан

беспорядки в казахстане

в мире

киргизия

дмитрий песков

одкб

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актау

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержание в Казахстане киргизского музыканта Викрама Рузахунова - единичный случай, не дающий повода сомневаться в серьезности террористической угрозы в стране, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате", - сказал он журналистам во вторник.Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. При этом, на интервьюируемом явно виднелись следы недавних побоев. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом. МИД республики направил ноту Казахстану призвал и немедленно освободить артиста. В понедельник Госкомитет Нацбезопасности Киргизии сообщил, что Рузахунов освобожден и отправляется в Бишкек. Сам Рузахунов сообщил журналистам, что преднамеренно оговорил себя ради возвращения в Бишкек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767125397.html

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