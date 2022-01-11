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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/muzey-1767260575.html
Работники музея в Алма-Ате во время беспорядков спасли раненых военных
Работники музея в Алма-Ате во время беспорядков спасли раненых военных - РИА Новости, 11.01.2022
Работники музея в Алма-Ате во время беспорядков спасли раненых военных
Работники Центрального государственного музея Казахстана в день массовых беспорядков в Алма-Ате укрыли в своем подвале от разъяренной толпы около 15 раненых... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T05:39
2022-01-11T05:43
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Работники Центрального государственного музея Казахстана в день массовых беспорядков в Алма-Ате укрыли в своем подвале от разъяренной толпы около 15 раненых сотрудников полиции и военных, рассказала РИА Новости заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.Здание расположено в непосредственной близости от центральной площади города, которая стала эпицентром массовых беспорядков 5 января. Ранее Дандыгараева рассказала, как сумела убедить грабителей не трогать экспозицию музея — национальное достояние страны.По словам собеседницы агентства, когда на центральной площади города шла стрельба, были взяты штурмом и загорелись алма-атинская резиденция президента и мэрия города, по мониторам видеонаблюдения она увидела, как мимо задней стороны здания музея шли раненые силовики.По ее словам, в это же время погромщики взломали центральный вход музея и вошли в здание."Они начали заходить с центрального входа, я поручила отвести раненных полицейских в подвал и спрятать там. Я поняла, что если они увидят их здесь, то их (нападавших. — Прим. ред.) уже остановить будет невозможно", — сказала Дандыгараева.Вечером того же дня после ухода участников беспорядков из музея раненых силовиков удалось безопасно вывести из здания.Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
05:39 11.01.2022 (обновлено: 05:43 11.01.2022)
 
Работники музея в Алма-Ате во время беспорядков спасли раненых военных

Работники музея в Алма-Ате при беспорядках спасли около 15 раненых полицейских и военных

© REUTERS / Mariya GordeyevaВоеннослужащие в Алма-Ате
Военнослужащие в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Mariya Gordeyeva
Военнослужащие в Алма-Ате
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Работники Центрального государственного музея Казахстана в день массовых беспорядков в Алма-Ате укрыли в своем подвале от разъяренной толпы около 15 раненых сотрудников полиции и военных, рассказала РИА Новости заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.
Здание расположено в непосредственной близости от центральной площади города, которая стала эпицентром массовых беспорядков 5 января. Ранее Дандыгараева рассказала, как сумела убедить грабителей не трогать экспозицию музея — национальное достояние страны.
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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По словам собеседницы агентства, когда на центральной площади города шла стрельба, были взяты штурмом и загорелись алма-атинская резиденция президента и мэрия города, по мониторам видеонаблюдения она увидела, как мимо задней стороны здания музея шли раненые силовики.

"Я дала поручение открыть служебный вход и запустить их к нам. Их было около 15 человек — полицейские и совсем молодые солдаты — лет 18-19. Они были все в крови, некоторые не могли стоять. Мы сразу начали оказывать им первую помощь, обрабатывать раны", — рассказала замдиректора музея.

По ее словам, в это же время погромщики взломали центральный вход музея и вошли в здание.
"Они начали заходить с центрального входа, я поручила отвести раненных полицейских в подвал и спрятать там. Я поняла, что если они увидят их здесь, то их (нападавших. — Прим. ред.) уже остановить будет невозможно", — сказала Дандыгараева.
Вечером того же дня после ухода участников беспорядков из музея раненых силовиков удалось безопасно вывести из здания.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Ситуация в Казахстане

Протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Вчера, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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