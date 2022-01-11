Работники музея в Алма-Ате во время беспорядков спасли раненых военных

АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Работники Центрального государственного музея Казахстана в день массовых беспорядков в Алма-Ате укрыли в своем подвале от разъяренной толпы около 15 раненых сотрудников полиции и военных, рассказала РИА Новости заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.Здание расположено в непосредственной близости от центральной площади города, которая стала эпицентром массовых беспорядков 5 января. Ранее Дандыгараева рассказала, как сумела убедить грабителей не трогать экспозицию музея — национальное достояние страны.По словам собеседницы агентства, когда на центральной площади города шла стрельба, были взяты штурмом и загорелись алма-атинская резиденция президента и мэрия города, по мониторам видеонаблюдения она увидела, как мимо задней стороны здания музея шли раненые силовики.По ее словам, в это же время погромщики взломали центральный вход музея и вошли в здание."Они начали заходить с центрального входа, я поручила отвести раненных полицейских в подвал и спрятать там. Я поняла, что если они увидят их здесь, то их (нападавших. — Прим. ред.) уже остановить будет невозможно", — сказала Дандыгараева.Вечером того же дня после ухода участников беспорядков из музея раненых силовиков удалось безопасно вывести из здания.Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Работники Центрального государственного музея Казахстана в день массовых беспорядков в Алма-Ате укрыли в своем подвале от разъяренной толпы около 15 раненых сотрудников полиции и военных, рассказала РИА Новости заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.
Здание расположено в непосредственной близости от центральной площади города, которая стала эпицентром массовых беспорядков 5 января. Ранее Дандыгараева рассказала, как сумела убедить грабителей не трогать экспозицию музея — национальное достояние страны.
По словам собеседницы агентства, когда на центральной площади города шла стрельба, были взяты штурмом и загорелись алма-атинская резиденция президента и мэрия города, по мониторам видеонаблюдения она увидела, как мимо задней стороны здания музея шли раненые силовики.
"Я дала поручение открыть служебный вход и запустить их к нам. Их было около 15 человек — полицейские и совсем молодые солдаты — лет 18-19. Они были все в крови, некоторые не могли стоять. Мы сразу начали оказывать им первую помощь, обрабатывать раны", — рассказала замдиректора музея.
По ее словам, в это же время погромщики взломали центральный вход музея и вошли в здание.
"Они начали заходить с центрального входа, я поручила отвести раненных полицейских в подвал и спрятать там. Я поняла, что если они увидят их здесь, то их (нападавших. — Прим. ред.) уже остановить будет невозможно", — сказала Дандыгараева.
Вечером того же дня после ухода участников беспорядков из музея раненых силовиков удалось безопасно вывести из здания.
Протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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