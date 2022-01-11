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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/mirotvortsy-1767306055.html
В Кремле прокомментировали слова Токаева о сроках вывода миротворцев
В Кремле прокомментировали слова Токаева о сроках вывода миротворцев - РИА Новости, 11.01.2022
В Кремле прокомментировали слова Токаева о сроках вывода миротворцев
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева про сроки вывода миротворцев ОДКБ, заявил, что это... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:13
2022-01-11T12:15
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
дмитрий песков
одкб
касым-жомарт токаев
оон
жанаозен
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева про сроки вывода миротворцев ОДКБ, заявил, что это прерогатива Нур-Султана, Россия не имеет права вмешиваться.Во вторник Токаев, выступая перед депутатами парламента, заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, отметил он."Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал Песков в ответ на вопрос, не является ли решение о выводе миротворцев из Казахстана через два дня поспешным.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, дмитрий песков, одкб, касым-жомарт токаев, оон, жанаозен, нур-султан, россия
12:13 11.01.2022 (обновлено: 12:15 11.01.2022)
 
В Кремле прокомментировали слова Токаева о сроках вывода миротворцев

Песков о словах Токаева про сроки вывода миротворцев ОДКБ: это прерогатива Казахстана

© REUTERS / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Министерство обороны РФ
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева про сроки вывода миротворцев ОДКБ, заявил, что это прерогатива Нур-Султана, Россия не имеет права вмешиваться.
Во вторник Токаев, выступая перед депутатами парламента, заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, отметил он.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Вчера, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Инфографика
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"Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал Песков в ответ на вопрос, не является ли решение о выводе миротворцев из Казахстана через два дня поспешным.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанДмитрий ПесковОДКБКасым-Жомарт ТокаевООНЖанаозенНур-СултанРоссия
 
 
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