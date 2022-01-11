09:32 11.01.2022 (обновлено: 09:43 11.01.2022)
В МИД назвали околесицей заявления об агрессии России против Казахстана
МИД: заявления, что Россия является агрессором в ситуации с Казахстаном — околесица
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Кадр видео
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Кадр видео
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Заявления, что Россия в ситуации с Казахстаном является "агрессором", - это околесица, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта операция привела к прекращению кровопролития, она его остановила. И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия - агрессор и так далее ", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.