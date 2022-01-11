https://ria.ru/20220111/letchiki-1767301952.html

Шойгу похвалил военных летчиков, вывозящих граждан России из Казахстана

Шойгу похвалил военных летчиков, вывозящих граждан России из Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Шойгу похвалил военных летчиков, вывозящих граждан России из Казахстана

Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА), самолеты которой доставили в Казахстан миротворческие силы ОДКБ, а теперь вывозят из страны российских граждан,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:01

2022-01-11T12:01

2022-01-11T13:34

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сергей шойгу

одкб

министерство обороны рф (минобороны рф)

военно-транспортная авиация вкс рф

россия

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА), самолеты которой доставили в Казахстан миротворческие силы ОДКБ, а теперь вывозят из страны российских граждан, показали высокий профессионализм, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На селекторном совещании во вторник Шойгу напомнил, что обратные рейсы самолётов ВТА выполняются после завершения доставки в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ, развертывание которых в республике завершилось 9 января. Министр отметил, что лётчики ВТА в очередной раз продемонстрировали "высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач".Силами ВТА из Казахстана за трое суток вывезены 1719 граждан РФ, сообщил Шойгу. "Эту работу продолжаем", - отметил он. "Те, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приёму и отправке в места постоянного проживания", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767238481.html

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в мире, казахстан, сергей шойгу, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), военно-транспортная авиация вкс рф, россия