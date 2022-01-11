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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/letchiki-1767301952.html
Шойгу похвалил военных летчиков, вывозящих граждан России из Казахстана
Шойгу похвалил военных летчиков, вывозящих граждан России из Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022
Шойгу похвалил военных летчиков, вывозящих граждан России из Казахстана
Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА), самолеты которой доставили в Казахстан миротворческие силы ОДКБ, а теперь вывозят из страны российских граждан,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:01
2022-01-11T13:34
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сергей шойгу
одкб
министерство обороны рф (минобороны рф)
военно-транспортная авиация вкс рф
россия
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА), самолеты которой доставили в Казахстан миротворческие силы ОДКБ, а теперь вывозят из страны российских граждан, показали высокий профессионализм, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На селекторном совещании во вторник Шойгу напомнил, что обратные рейсы самолётов ВТА выполняются после завершения доставки в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ, развертывание которых в республике завершилось 9 января. Министр отметил, что лётчики ВТА в очередной раз продемонстрировали "высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач".Силами ВТА из Казахстана за трое суток вывезены 1719 граждан РФ, сообщил Шойгу. "Эту работу продолжаем", - отметил он. "Те, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приёму и отправке в места постоянного проживания", - добавил Шойгу.
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в мире, казахстан, сергей шойгу, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), военно-транспортная авиация вкс рф, россия
12:01 11.01.2022 (обновлено: 13:34 11.01.2022)
 
Шойгу похвалил военных летчиков, вывозящих граждан России из Казахстана

Министр обороны Шойгу: военные летчики показывают высокий профессионализм

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА), самолеты которой доставили в Казахстан миротворческие силы ОДКБ, а теперь вывозят из страны российских граждан, показали высокий профессионализм, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На селекторном совещании во вторник Шойгу напомнил, что обратные рейсы самолётов ВТА выполняются после завершения доставки в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ, развертывание которых в республике завершилось 9 января. Министр отметил, что лётчики ВТА в очередной раз продемонстрировали "высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач".
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Силами ВТА из Казахстана за трое суток вывезены 1719 граждан РФ, сообщил Шойгу. "Эту работу продолжаем", - отметил он. "Те, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приёму и отправке в места постоянного проживания", - добавил Шойгу.
Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ прибыл на аэродром Чкаловский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 21:11Беспорядки в Казахстане
Дипломаты поблагодарили Минобороны России за вывоз их коллег из Казахстана
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСергей ШойгуОДКБМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Военно-транспортная авиация ВКС РФРоссия
 
 
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