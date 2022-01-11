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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220111/lenoblast-1767291258.html
В Ленобласти утверждена новая "дорожная карта" по развитию конкуренции
В Ленобласти утверждена новая "дорожная карта" по развитию конкуренции - РИА Новости, 11.01.2022
В Ленобласти утверждена новая "дорожная карта" по развитию конкуренции
Власти Ленинградской области утвердили новую "дорожную карту" развития конкуренции, охватывающую все сферы ― от услуг образования до производств, в каждой из... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:21
2022-01-11T11:21
ленинградская область
экономика
александр дрозденко
автомобильные дороги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили новую "дорожную карту" развития конкуренции, охватывающую все сферы ― от услуг образования до производств, в каждой из которых установлены плановые показатели доли частных услуг до 2025 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."Малый и средний бизнес Ленинградской области показывает хорошие результаты, и для дальнейшего роста экономики нам важно поддержать его не только финансово, но и создать условия для развития. Наш регион один из первых начал работу по увеличению доли госзакупок у предпринимателей ― сегодня это уже более 60%. Кроме того, мы активно привлекаем социально ориентированные некоммерческие организации и социальный бизнес к решению государственных задач в образовании ― это и частные детские сады, и дополнительное образование, и детский оздоровительный отдых. Это даёт стимул для развития отраслей, выводит на новый уровень качества услуг по конкурентоспособным ценам", ― сказал глава области Александр Дрозденко. подписавший документ.В числе задач, обозначенных в дорожной карте, развитие навыков предпринимательства и старт новых проектов, в том числе, за счет обучения по программам бизнес-акселерации, снижение административных барьеров для бизнеса, снижение количества закупок у единственного поставщика, реализация социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства, передача объектов жилищно-коммунального хозяйства частным организациям на основе концессионных соглашений и другие.
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экономика, александр дрозденко, автомобильные дороги
11:21 11.01.2022
 

В Ленобласти утверждена новая "дорожная карта" по развитию конкуренции

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили новую "дорожную карту" развития конкуренции, охватывающую все сферы ― от услуг образования до производств, в каждой из которых установлены плановые показатели доли частных услуг до 2025 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Малый и средний бизнес Ленинградской области показывает хорошие результаты, и для дальнейшего роста экономики нам важно поддержать его не только финансово, но и создать условия для развития. Наш регион один из первых начал работу по увеличению доли госзакупок у предпринимателей ― сегодня это уже более 60%. Кроме того, мы активно привлекаем социально ориентированные некоммерческие организации и социальный бизнес к решению государственных задач в образовании ― это и частные детские сады, и дополнительное образование, и детский оздоровительный отдых. Это даёт стимул для развития отраслей, выводит на новый уровень качества услуг по конкурентоспособным ценам", ― сказал глава области Александр Дрозденко. подписавший документ.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля 2020, 11:00
Александр Дрозденко: туризм в Ленобласти получил новые шансы для развития
В числе задач, обозначенных в дорожной карте, развитие навыков предпринимательства и старт новых проектов, в том числе, за счет обучения по программам бизнес-акселерации, снижение административных барьеров для бизнеса, снижение количества закупок у единственного поставщика, реализация социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства, передача объектов жилищно-коммунального хозяйства частным организациям на основе концессионных соглашений и другие.
 
Ленинградская областьЭкономикаАлександр ДрозденкоАвтомобильные дороги
 
 
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