https://ria.ru/20220111/koroleva-1767391847.html

Королева показала располневшую фигуру в бикини

Королева показала располневшую фигуру в бикини - РИА Новости, 11.01.2022

Королева показала располневшую фигуру в бикини

Наташа Королева в Instagram показала фигуру в розовом бикини после новогодних праздников. Певица вместе с мужем Сергеем Глушко отдыхает в Америке. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:57

2022-01-11T18:57

2022-01-11T18:57

шоубиз

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

знаменитости

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Наташа Королева в Instagram показала фигуру в розовом бикини после новогодних праздников. Певица вместе с мужем Сергеем Глушко отдыхает в Америке.Королева станцевала и спела перед камерой. А затем пошутила по поводу своего внешнего вида, обратившись к мужу. Недавно танцор нарисовал портрет своей жены в откровенном белом платье с оголенными плечами и разрезами до бедра. Пользователи высоко оценили старания Глушко.Ранее секретами своей фигуры поделилась Ирина Понаровская. Она призналась, что регулярно голодает не только для внешнего вида, но и для поддержания здоровья.

https://ria.ru/20211201/tarzan-1761615605.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай), знаменитости