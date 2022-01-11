https://ria.ru/20220111/koroleva-1767391847.html
Королева показала располневшую фигуру в бикини
Королева показала располневшую фигуру в бикини - РИА Новости, 11.01.2022
Королева показала располневшую фигуру в бикини
Наташа Королева в Instagram показала фигуру в розовом бикини после новогодних праздников. Певица вместе с мужем Сергеем Глушко отдыхает в Америке. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:57
2022-01-11T18:57
2022-01-11T18:57
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шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Наташа Королева в Instagram показала фигуру в розовом бикини после новогодних праздников. Певица вместе с мужем Сергеем Глушко отдыхает в Америке.Королева станцевала и спела перед камерой. А затем пошутила по поводу своего внешнего вида, обратившись к мужу. Недавно танцор нарисовал портрет своей жены в откровенном белом платье с оголенными плечами и разрезами до бедра. Пользователи высоко оценили старания Глушко.Ранее секретами своей фигуры поделилась Ирина Понаровская. Она призналась, что регулярно голодает не только для внешнего вида, но и для поддержания здоровья.
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шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай), знаменитости
Королева показала располневшую фигуру в бикини
Королева показала располневшую фигуру в бикини и пожаловалась на оливье