https://ria.ru/20211222/ponarovskaya-1764909831.html

Ирина Понаровская рассказала о голоданиях для поддержания здоровья

Ирина Понаровская рассказала о голоданиях для поддержания здоровья - РИА Новости, 22.12.2021

Ирина Понаровская рассказала о голоданиях для поддержания здоровья

Ирина Понаровская призналась, что регулярно голодает для поддержания здоровья. Впервые звезда столкнулась с необходимостью подобных практик в 25 лет после... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:49

2021-12-22T14:49

2021-12-22T14:49

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шоу-бизнес

ирина понаровская

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ирина Понаровская призналась, что регулярно голодает для поддержания здоровья. Впервые звезда столкнулась с необходимостью подобных практик в 25 лет после серьезных проблем с почками и клинической смерти.В интервью порталу Teleprogramma.pro Понаровская отметила, что к процессу голодания нужно подходить обдуманно, серьезно, и первые шаги делать под присмотром специалиста.Понаровская рассказала, что снижение веса – это дополнительный эффект. Иногда артистке после голодания приходится, наоборот, набирать вес, чтобы не выглядеть "доходягой".Ранее звезда говорила, как Алла Пугачева "подкалывала" ее неприятными шутками.

https://ria.ru/20211213/andreeva-1763458353.html

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знаменитости, шоу-бизнес, ирина понаровская