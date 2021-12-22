Ирина Понаровская рассказала о голоданиях для поддержания здоровья
Понаровская рассказала о десятидневных голоданиях для поддержания здоровья
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ирина Понаровская призналась, что регулярно голодает для поддержания здоровья. Впервые звезда столкнулась с необходимостью подобных практик в 25 лет после серьезных проблем с почками и клинической смерти.
"У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила, и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя тюбаж — очищение печени. Сейчас голодаю иногда два раза в год и не меньше 10 дней, иначе мне уже неинтересно", – рассказала певица.
В интервью порталу Teleprogramma.pro Понаровская отметила, что к процессу голодания нужно подходить обдуманно, серьезно, и первые шаги делать под присмотром специалиста.
"Я очень верю в то, что именно эта моя система мне помогает. Но это вовсе не значит, что все должны этим заниматься. Подчеркну, что голодаю исключительно для здоровья, когда чувствую, что в моем организме что-то начинает разлаживаться", – добавила звезда.
Понаровская рассказала, что снижение веса – это дополнительный эффект. Иногда артистке после голодания приходится, наоборот, набирать вес, чтобы не выглядеть "доходягой".
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