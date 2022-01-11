16:45 11.01.2022 (обновлено: 17:17 11.01.2022)
Новый премьер Казахстана провел телефонный разговор с Мишустиным
Премьер Казахстана Смаилов провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского кабмина.
"Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Мишустин поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра республики. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", - цитируются в сообщении слова Смаилова.
Согласно информации казахстанской стороны, Россия – ключевой торгово-экономический партнер республики. По итогам 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между странами увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиарда долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли - объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем торговли также увеличился более чем на 21%.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства страны. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне протестов.