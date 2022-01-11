https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767366377.html

Новый премьер Казахстана провел телефонный разговор с Мишустиным

Новый премьер Казахстана провел телефонный разговор с Мишустиным - РИА Новости, 11.01.2022

Новый премьер Казахстана провел телефонный разговор с Мишустиным

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила во вторник РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:45

2022-01-11T16:45

2022-01-11T17:17

казахстан

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

алихан смаилов

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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского кабмина."Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Мишустин поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра республики. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах."Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", - цитируются в сообщении слова Смаилова.Согласно информации казахстанской стороны, Россия – ключевой торгово-экономический партнер республики. По итогам 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между странами увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиарда долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли - объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем торговли также увеличился более чем на 21%.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства страны. Предыдущее правительство было распущено 5 января на фоне протестов.

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казахстан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия, алихан смаилов