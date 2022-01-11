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На Байконуре приступили к патрулированию народные дружины

На Байконуре приступили к патрулированию народные дружины - РИА Новости, 11.01.2022

На Байконуре приступили к патрулированию народные дружины

На казахстанском Байконуре сформированы пять групп из числа добровольцев, которые приступили к патрулированию города, сообщили РИА Новости в городской... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:18

2022-01-11T14:18

2022-01-11T14:18

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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. На казахстанском Байконуре сформированы пять групп из числа добровольцев, которые приступили к патрулированию города, сообщили РИА Новости в городской администрации.Глава администрации Константин Бусыгин ранее сообщал, что на Байконуре для поддержания порядка будут созданы народные дружины.Силами активистов со второй половины 8 января патрулирование города выполняется в две смены: с 12.00 до 15.00 и с 15.00 до 18.00 (10.00-13.00 и 13.00 - 16.00 мск). "Всего сформировано пять групп патрульных, выполняющих патрулирование города по районам, совпадающим с делением города на ЖЭУ. В каждой группе – не менее двух ветеранов из общественных организаций "Офицеры России", "Боевое братство", ветеранов УМВД и по одному участнику движения "Будущее Байконура". Все патрульные из числа рабочей и студенческой молодёжи старше 18 лет", - пояснили в администрации.Как уточнили в администрации, численность одной группы - от трех до пяти человек, общее число желающих – 60 человек. "В связи с большим числом ветеранов и молодёжи, изъявившими желание участвовать в патрулировании, проблем с формированием групп нет. Ветераны и активисты движения "Будущее Байконура" самостоятельно связываются с руководителями и сообщают удобное для себя время для патрулирования и на основе этих данных формируются группы. О ходе патрулирования и обстановке на маршрутах участники патруля сообщают координаторам", - пояснили в администрации.Отмечается, что с начала патрулирования народные дружины не обнаружили каких-либо признаков правонарушений.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/mid-1767274303.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, боевое братство, жанаозен, актау, константин бусыгин, касым-жомарт токаев