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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767326267.html
Во время беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий
Во время беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий - РИА Новости, 11.01.2022
Во время беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий
Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:48
2022-01-11T15:19
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.Пострадавшие лечатся в военных клиниках Минобороны.Из-за большого количества раненых пришлось срочно развернуть дополнительные операционные, сформировать медицинские бригады.В ведомстве уточнили, что военные и гражданские лечебные учреждения тесно сотрудничают, нехватки оборудования и лекарств нет.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 января своим указом посмертно наградил 16 человек, погибших во время столкновений, за "отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства". Как следует из документа, жертвами протестов стали сотрудники полиции, МВД, Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии, Министерства обороны, а также несколько курсантов ведомственных учебных заведений.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозене и Актау, расположенных в нефтедобывающей Мангистауской области Казахстана. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый в быту и для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, появились жертвы с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января глава республики заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В Казахстан по запросу властей ввели совместный миротворческий контингент ОДКБ.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kazakhstan-1767296360.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
13:48 11.01.2022 (обновлено: 15:19 11.01.2022)
 
Во время беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий

Минобороны Казахстана: во время беспорядков погиб один военнослужащий

© AP Photo / Vasily KrestyaninovВоенные патрулируют улицу в Алма-Ате
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
"Всего с пятого января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий вооруженных сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, из них 102 находятся на стационарном лечении", — добавили в ведомстве.
Пострадавшие лечатся в военных клиниках Минобороны.
Из-за большого количества раненых пришлось срочно развернуть дополнительные операционные, сформировать медицинские бригады.
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В ведомстве уточнили, что военные и гражданские лечебные учреждения тесно сотрудничают, нехватки оборудования и лекарств нет.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 января своим указом посмертно наградил 16 человек, погибших во время столкновений, за "отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства". Как следует из документа, жертвами протестов стали сотрудники полиции, МВД, Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии, Министерства обороны, а также несколько курсантов ведомственных учебных заведений.
Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Массовые протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозене и Актау, расположенных в нефтедобывающей Мангистауской области Казахстана. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый в быту и для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, появились жертвы с обеих сторон.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".
Седьмого января глава республики заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В Казахстан по запросу властей ввели совместный миротворческий контингент ОДКБ.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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