https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767326267.html

Во время беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий

Во время беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий - РИА Новости, 11.01.2022

Во время беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий

Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:48

2022-01-11T13:48

2022-01-11T15:19

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767298684_0:242:2692:1756_1920x0_80_0_0_844c64306ca255b013813cbb63491ae9.jpg

АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.Пострадавшие лечатся в военных клиниках Минобороны.Из-за большого количества раненых пришлось срочно развернуть дополнительные операционные, сформировать медицинские бригады.В ведомстве уточнили, что военные и гражданские лечебные учреждения тесно сотрудничают, нехватки оборудования и лекарств нет.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 января своим указом посмертно наградил 16 человек, погибших во время столкновений, за "отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства". Как следует из документа, жертвами протестов стали сотрудники полиции, МВД, Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии, Министерства обороны, а также несколько курсантов ведомственных учебных заведений.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозене и Актау, расположенных в нефтедобывающей Мангистауской области Казахстана. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый в быту и для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, появились жертвы с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января глава республики заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В Казахстан по запросу властей ввели совместный миротворческий контингент ОДКБ.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kazakhstan-1767296360.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/odkb-1767274128.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев