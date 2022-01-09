Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/nagrada-1767074878.html
Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов
Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов - РИА Новости, 09.01.2022
Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и сотрудников правоохранительных органов республики, погибших во время беспорядков. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T20:19
2022-01-09T22:52
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
оон
одкб
жанаозен
алма-атинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_140:0:3336:1798_1920x0_80_0_0_e927b357ca5499042cae60cc49c164fd.jpg
НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и сотрудников правоохранительных органов республики, погибших во время беспорядков."Постановляю: за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации президента.Ордена "Айбын" ІІ степени удостоены: начальник отдела департамента КНБ по Жамбылской области Дастан Адилбай, инспектор спецотряда быстрого реагирования полиции Алматинской области Дархан Барганаев, офицер пограничной академии КНБ Жандос Жагалбаев, инспектор полиции города Тараза Рахат Сланбеков; Орденом III степени награждены командир отделения пограничной академии Жайык Адылкан, старший сержант полиции Алма-Аты Ален Асылханов, рядовой Мейрхан Битим, прапорщик юстиции Ербол Ержанов, полицейский-водитель Ринат Камбетов, солдат нацгвардии Мадияр Кайсаров, ефрейтор в Талдыкоргане Смаилканов Габдолла и другие.По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщало, что погибли 16 силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
https://ria.ru/20220109/odkb-1767075753.html
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767064558.html
казахстан
жанаозен
алма-атинская область
жамбылская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_530:0:2948:1813_1920x0_80_0_0_51f25af4772633996ec6f3533c59c48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, оон, одкб, жанаозен, алма-атинская область, жамбылская область
20:19 09.01.2022 (обновлено: 22:52 09.01.2022)
 
Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов

Президент Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и сотрудников правоохранительных органов республики, погибших во время беспорядков.
"Постановляю: за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации президента.
Ордена "Айбын" ІІ степени удостоены: начальник отдела департамента КНБ по Жамбылской области Дастан Адилбай, инспектор спецотряда быстрого реагирования полиции Алматинской области Дархан Барганаев, офицер пограничной академии КНБ Жандос Жагалбаев, инспектор полиции города Тараза Рахат Сланбеков; Орденом III степени награждены командир отделения пограничной академии Жайык Адылкан, старший сержант полиции Алма-Аты Ален Асылханов, рядовой Мейрхан Битим, прапорщик юстиции Ербол Ержанов, полицейский-водитель Ринат Камбетов, солдат нацгвардии Мадияр Кайсаров, ефрейтор в Талдыкоргане Смаилканов Габдолла и другие.
По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщало, что погибли 16 силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
20:28Беспорядки в Казахстане
Благодаря ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию, заявил эксперт

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
18:06Беспорядки в Казахстане
МИД объяснил, почему Казахстан запросил помощь ОДКБ
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевООНОДКБЖанаозенАлма-Атинская областьЖамбылская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
22:56Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков
22:47В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
Лента новостейМолния
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФМэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в ЖеневеПредварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил РябковВ США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"