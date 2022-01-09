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Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов

Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов - РИА Новости, 09.01.2022

Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и сотрудников правоохранительных органов республики, погибших во время беспорядков. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T20:19

2022-01-09T20:19

2022-01-09T22:52

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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и сотрудников правоохранительных органов республики, погибших во время беспорядков."Постановляю: за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации президента.Ордена "Айбын" ІІ степени удостоены: начальник отдела департамента КНБ по Жамбылской области Дастан Адилбай, инспектор спецотряда быстрого реагирования полиции Алматинской области Дархан Барганаев, офицер пограничной академии КНБ Жандос Жагалбаев, инспектор полиции города Тараза Рахат Сланбеков; Орденом III степени награждены командир отделения пограничной академии Жайык Адылкан, старший сержант полиции Алма-Аты Ален Асылханов, рядовой Мейрхан Битим, прапорщик юстиции Ербол Ержанов, полицейский-водитель Ринат Камбетов, солдат нацгвардии Мадияр Кайсаров, ефрейтор в Талдыкоргане Смаилканов Габдолла и другие.По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщало, что погибли 16 силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220109/odkb-1767075753.html

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