https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767323247.html

Кризис в Казахстане вернул вопрос о балансе сил в повестку, заявил эксперт

Кризис в Казахстане вернул вопрос о балансе сил в повестку, заявил эксперт - РИА Новости, 11.01.2022

Кризис в Казахстане вернул вопрос о балансе сил в повестку, заявил эксперт

Кризис в Казахстане показал, что политические элиты крупнейших стран мира возвращаются к вопросам, связанным с балансом силы, заявил директор Лаборатории... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:39

2022-01-11T13:39

2022-01-11T13:39

беспорядки в казахстане

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кризис в Казахстане показал, что политические элиты крупнейших стран мира возвращаются к вопросам, связанным с балансом силы, заявил директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Николай Силаев."Силовая напряженность растет... Это вновь возвращает политиков от таких вещей, как ценности или идентичности..., к вещам, которые больше связаны с балансом силы... Тот кризис, который произошел в Казахстане, как раз и показывает нам эти переоцененные ценности в международных делах", - сказал он на пресс-конференции.По его словам, политические элиты крупнейших стран мира все больше обращаются во внешней и стратегической политике к "реалистской логике".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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