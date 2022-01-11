Миротворцы рассказали о желающих сфотографироваться с ними казахстанцах
Военнослужащий сил ОДКБ: казахстанцы хотят сфотографироваться, но это запрещено
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на одной из улиц Казахстана
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на одной из улиц Казахстана
АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие из Коллективных миротворческих сил ОДКБ вынуждены отказывать казахстанцам, которые хотят с ними поговорить и сфотографироваться: это запрещено, сообщил журналистам во вторник командир подразделения.
"Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением", - сказал командир подразделения, охраняющего отделение "Казахтелекома" в Алма-Ате.
Он рассказал, что перед его подразделением стоит задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований, а также групп мародеров, которые могли бы нанести ущерб зданию и персоналу.
"Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается, все необходимые наши команды и просьбы выполняет", - рассказал командир.
Он добавил, что ощущения от пребывания в Казахстане и участия в миротворческой миссии у него "стандартные", так как бойцы подготовлены к таким мероприятиям и просто выполняют свои обязанности.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.