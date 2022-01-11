https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767321140.html

Миротворцы рассказали о желающих сфотографироваться с ними казахстанцах

Миротворцы рассказали о желающих сфотографироваться с ними казахстанцах - РИА Новости, 11.01.2022

Миротворцы рассказали о желающих сфотографироваться с ними казахстанцах

Российские военнослужащие из Коллективных миротворческих сил ОДКБ вынуждены отказывать казахстанцам, которые хотят с ними поговорить и сфотографироваться: это... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:30

2022-01-11T13:30

2022-01-11T13:30

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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одкб

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие из Коллективных миротворческих сил ОДКБ вынуждены отказывать казахстанцам, которые хотят с ними поговорить и сфотографироваться: это запрещено, сообщил журналистам во вторник командир подразделения."Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением", - сказал командир подразделения, охраняющего отделение "Казахтелекома" в Алма-Ате.Он рассказал, что перед его подразделением стоит задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований, а также групп мародеров, которые могли бы нанести ущерб зданию и персоналу."Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается, все необходимые наши команды и просьбы выполняет", - рассказал командир.Он добавил, что ощущения от пребывания в Казахстане и участия в миротворческой миссии у него "стандартные", так как бойцы подготовлены к таким мероприятиям и просто выполняют свои обязанности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767272294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/odkb-1767291725.html

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767268615.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев