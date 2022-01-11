https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767292397.html

Военно-транспортный самолет с россиянами на борту вылетел из Алма-Аты

Военно-транспортный самолет с россиянами на борту вылетел из Алма-Аты - РИА Новости, 11.01.2022

Военно-транспортный самолет с россиянами на борту вылетел из Алма-Аты

Самолет военно-транспортной авиации со 145 российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:29

2022-01-11T11:29

2022-01-11T13:31

беспорядки в казахстане

москва

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воздушно-космические силы россии

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Самолет военно-транспортной авиации со 145 российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву, сообщили в Минобороны России."Очередной самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву. Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - говорится в сообщении.Накануне самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1 719 российских и иностранных граждан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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москва, россия, оон, одкб, жанаозен, воздушно-космические силы россии, касым-жомарт токаев