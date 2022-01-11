https://ria.ru/20220111/granitsa-1767402600.html

Азербайджан опроверг сообщения об использовании БПЛА на границе с Арменией

Азербайджан опроверг сообщения об использовании БПЛА на границе с Арменией - РИА Новости, 11.01.2022

Азербайджан опроверг сообщения об использовании БПЛА на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об использовании артиллерии и авиационных средств на границе с Арменией. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:57

2022-01-11T19:57

2022-01-11T19:57

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

минобороны армении

минобороны азербайджана

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об использовании артиллерии и авиационных средств на границе с Арменией."С полудня 11 января в результате провокации ВС Армении ситуация на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась. Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры на данном направлении без какого-либо применения авиационных средств и артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства республики. В министерстве добавили, что оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220111/azerbaydzhan-1767353170.html

https://ria.ru/20220110/karabakh-1767187085.html

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