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Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ

Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ - РИА Новости, 12.01.2022

Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ

США приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-11T23:49

2022-01-11T23:49

2022-01-12T00:06

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

нед прайс

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана", - сказал Прайс.

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в мире, сша, одкб, казахстан, касым-жомарт токаев, нед прайс, вашингтон