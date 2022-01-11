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В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ
В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ - РИА Новости, 11.01.2022
В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ
Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких значимых проблем,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:25
2022-01-11T18:25
общество
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких значимых проблем, сообщил Рособрнадзор РИА Новости."Обсуждая введение в ЕГЭ каких-либо новшеств, мы всегда видим значимую проблему, которую решают эти новшества, и соотносим предлагаемые новшества со школьной практикой. Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких общественно значимых проблем", - рассказали в ведомстве.В пресс-службе пояснили, что весомую часть баллов участники ЕГЭ получают за развернутые ответы – сочинения, решение задач, аргументы, развернутые примеры, объяснения, такие ответы в настоящее время и в ближайшие годы будут проверяться экспертами, доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом в нашем распоряжении пока нет."Так что компьютерная форма записи ответов не дает выигрыша во времени обработки результатов экзамена и выдачи результатов, не снимает нагрузки с привлекаемых к проверке работ специалистов", - рассказали в ведомстве.Рособрнадзор отметил, что ЕГЭ по информатике удалось перевести в компьютерную форму, поскольку это естественная для этого учебного предмета рабочая среда урока, что пока не может быть применимо к другим предметам, ведь развернутые ответы ЕГЭ по математике, физике, химии предполагают в том числе запись большого количества формул. Компьютерным набором формул в специализированных программах занимаются в основном профессионалы."Компьютеризация данных экзаменов скорее не вопрос ближайшего будущего. Возможно, эта перспектива связана с использованием планшетов и технологий интеллектуального распознавания написанного участниками ЕГЭ текста", - уточнила пресс-служба.
https://ria.ru/20211124/ege-1760497718.html
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общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор
18:25 11.01.2022
 
В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ

Рособрнадзор назвал компьютеризацию массовых предметов ЕГЭ затратной и рисковой

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких значимых проблем, сообщил Рособрнадзор РИА Новости.
"Обсуждая введение в ЕГЭ каких-либо новшеств, мы всегда видим значимую проблему, которую решают эти новшества, и соотносим предлагаемые новшества со школьной практикой. Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких общественно значимых проблем", - рассказали в ведомстве.
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В пресс-службе пояснили, что весомую часть баллов участники ЕГЭ получают за развернутые ответы – сочинения, решение задач, аргументы, развернутые примеры, объяснения, такие ответы в настоящее время и в ближайшие годы будут проверяться экспертами, доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом в нашем распоряжении пока нет.
"Так что компьютерная форма записи ответов не дает выигрыша во времени обработки результатов экзамена и выдачи результатов, не снимает нагрузки с привлекаемых к проверке работ специалистов", - рассказали в ведомстве.
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Рособрнадзор отметил, что ЕГЭ по информатике удалось перевести в компьютерную форму, поскольку это естественная для этого учебного предмета рабочая среда урока, что пока не может быть применимо к другим предметам, ведь развернутые ответы ЕГЭ по математике, физике, химии предполагают в том числе запись большого количества формул. Компьютерным набором формул в специализированных программах занимаются в основном профессионалы.
"Компьютеризация данных экзаменов скорее не вопрос ближайшего будущего. Возможно, эта перспектива связана с использованием планшетов и технологий интеллектуального распознавания написанного участниками ЕГЭ текста", - уточнила пресс-служба.
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