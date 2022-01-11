https://ria.ru/20220111/ege-1767389373.html

В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ

В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ - РИА Новости, 11.01.2022

В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ

Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких значимых проблем,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:25

2022-01-11T18:25

2022-01-11T18:25

общество

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

сн_образование

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких значимых проблем, сообщил Рособрнадзор РИА Новости."Обсуждая введение в ЕГЭ каких-либо новшеств, мы всегда видим значимую проблему, которую решают эти новшества, и соотносим предлагаемые новшества со школьной практикой. Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких общественно значимых проблем", - рассказали в ведомстве.В пресс-службе пояснили, что весомую часть баллов участники ЕГЭ получают за развернутые ответы – сочинения, решение задач, аргументы, развернутые примеры, объяснения, такие ответы в настоящее время и в ближайшие годы будут проверяться экспертами, доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом в нашем распоряжении пока нет."Так что компьютерная форма записи ответов не дает выигрыша во времени обработки результатов экзамена и выдачи результатов, не снимает нагрузки с привлекаемых к проверке работ специалистов", - рассказали в ведомстве.Рособрнадзор отметил, что ЕГЭ по информатике удалось перевести в компьютерную форму, поскольку это естественная для этого учебного предмета рабочая среда урока, что пока не может быть применимо к другим предметам, ведь развернутые ответы ЕГЭ по математике, физике, химии предполагают в том числе запись большого количества формул. Компьютерным набором формул в специализированных программах занимаются в основном профессионалы."Компьютеризация данных экзаменов скорее не вопрос ближайшего будущего. Возможно, эта перспектива связана с использованием планшетов и технологий интеллектуального распознавания написанного участниками ЕГЭ текста", - уточнила пресс-служба.

https://ria.ru/20211124/ege-1760497718.html

https://ria.ru/20210909/shpargalki-1749428831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор