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Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении
Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении - РИА Новости, 11.01.2022
Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении
Трое армянских военнослужащих пострадали при артобстреле со стороны Азербайджана, заявили в Минобороны Армении. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:21
2022-01-11T20:17
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 11 янв — РИА Новости. Трое армянских военнослужащих пострадали при артобстреле со стороны Азербайджана, заявили в Минобороны Армении.В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана опровергли использование беспилотников и артиллерии. Там подчеркнули, что ситуация на кельбаджарском направлении границы с полудня 11 января накалилась из-за "провокаций ВС Армении". В Баку добавили, что "подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры".Ранее днем Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате перестрелки на границе.Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Москва отправила в регион миротворцев.В ноябре 2021 года в Сочи прошли новые переговоры в трехстороннем формате. Лидеры, в частности, договорились создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20220103/karabakh-1766461525.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении
18:21 11.01.2022 (обновлено: 20:17 11.01.2022)
 
Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении

Минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном артиллерии при обстреле границы

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана
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ЕРЕВАН, 11 янв — РИА Новости. Трое армянских военнослужащих пострадали при артобстреле со стороны Азербайджана, заявили в Минобороны Армении.
"Одиннадцатого января в 17:30 (16:30 мск) подразделения азербайджанских ВС возобновили обстрел армянских позиций, дислоцированных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, используя артиллерийские средства и беспилотные летательные аппараты. Армянская сторона предприняла соразмерные действия", — говорится на сайте ведомства.
В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана опровергли использование беспилотников и артиллерии. Там подчеркнули, что ситуация на кельбаджарском направлении границы с полудня 11 января накалилась из-за "провокаций ВС Армении". В Баку добавили, что "подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры".
Ранее днем Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате перестрелки на границе.
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В ноябре 2021 года в Сочи прошли новые переговоры в трехстороннем формате. Лидеры, в частности, договорились создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
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В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны Армении
 
 
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