https://ria.ru/20220111/bespilotnik-1767388731.html

Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении

Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении - РИА Новости, 11.01.2022

Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении

Трое армянских военнослужащих пострадали при артобстреле со стороны Азербайджана, заявили в Минобороны Армении. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:21

2022-01-11T18:21

2022-01-11T20:17

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 11 янв — РИА Новости. Трое армянских военнослужащих пострадали при артобстреле со стороны Азербайджана, заявили в Минобороны Армении.В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана опровергли использование беспилотников и артиллерии. Там подчеркнули, что ситуация на кельбаджарском направлении границы с полудня 11 января накалилась из-за "провокаций ВС Армении". В Баку добавили, что "подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры".Ранее днем Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате перестрелки на границе.Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Москва отправила в регион миротворцев.В ноябре 2021 года в Сочи прошли новые переговоры в трехстороннем формате. Лидеры, в частности, договорились создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20220103/karabakh-1766461525.html

https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html

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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении