18:21 11.01.2022 (обновлено: 20:17 11.01.2022)
Азербайджан использовал артиллерию при обстреле границы, заявили в Армении
Минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном артиллерии при обстреле границы
Граница Армении и Азербайджана
ЕРЕВАН, 11 янв — РИА Новости. Трое армянских военнослужащих пострадали при артобстреле со стороны Азербайджана, заявили в Минобороны Армении.
"Одиннадцатого января в 17:30 (16:30 мск) подразделения азербайджанских ВС возобновили обстрел армянских позиций, дислоцированных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, используя артиллерийские средства и беспилотные летательные аппараты. Армянская сторона предприняла соразмерные действия", — говорится на сайте ведомства.
В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана опровергли использование беспилотников и артиллерии. Там подчеркнули, что ситуация на кельбаджарском направлении границы с полудня 11 января накалилась из-за "провокаций ВС Армении". В Баку добавили, что "подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры".
Ранее днем Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате перестрелки на границе.
Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Москва отправила в регион миротворцев.
В ноябре 2021 года в Сочи прошли новые переговоры в трехстороннем формате. Лидеры, в частности, договорились создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
29 декабря 2021, 14:14В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана