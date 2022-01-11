https://ria.ru/20220111/berbok-1767403245.html

Глава МИД ФРГ высказалась о позиции ЕС на переговорах с Россией

Глава МИД ФРГ высказалась о позиции ЕС на переговорах с Россией - РИА Новости, 11.01.2022

Глава МИД ФРГ высказалась о позиции ЕС на переговорах с Россией

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудила с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем предстоящий саммит министров иностранных дел союза в Бресте... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:00

2022-01-11T20:00

2022-01-11T20:00

в мире

сша

вена

евросоюз

мид германии

жозеп боррель

россия

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763407807_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_8f341103488ce4913a7724ea3319bd54.jpg

БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудила с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем предстоящий саммит министров иностранных дел союза в Бресте и подчеркнула важность единства ЕС перед переговорами с Россией.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Обстоятельный телефонный разговор с Жозепом Боррелем перед нашей встречей в Бресте очень важен: единство всех 27 стран - это сильнейший козырь для безопасности в Европе, особенно сейчас перед переговорами с Россией в НАТО и ОБСЕ", - написала Бербок в Twitter.Неформальный саммит глав МИД ЕС во французском Бресте пройдет 13-14 января.

https://ria.ru/20220111/makron-1767391208.html

https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html

сша

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вена, евросоюз, мид германии, жозеп боррель, россия, анналена бербок