https://ria.ru/20220111/berbok-1767403245.html
Глава МИД ФРГ высказалась о позиции ЕС на переговорах с Россией
Глава МИД ФРГ высказалась о позиции ЕС на переговорах с Россией - РИА Новости, 11.01.2022
Глава МИД ФРГ высказалась о позиции ЕС на переговорах с Россией
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудила с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем предстоящий саммит министров иностранных дел союза в Бресте... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:00
2022-01-11T20:00
2022-01-11T20:00
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мид германии
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россия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что обсудила с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем предстоящий саммит министров иностранных дел союза в Бресте и подчеркнула важность единства ЕС перед переговорами с Россией.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Обстоятельный телефонный разговор с Жозепом Боррелем перед нашей встречей в Бресте очень важен: единство всех 27 стран - это сильнейший козырь для безопасности в Европе, особенно сейчас перед переговорами с Россией в НАТО и ОБСЕ", - написала Бербок в Twitter.Неформальный саммит глав МИД ЕС во французском Бресте пройдет 13-14 января.
https://ria.ru/20220111/makron-1767391208.html
https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html
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в мире, сша, вена, евросоюз, мид германии, жозеп боррель, россия, анналена бербок
Глава МИД ФРГ высказалась о позиции ЕС на переговорах с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок подчеркнула важность единства ЕС перед переговорами с Россией