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Генсек ОДКБ посетит Казахстан 11-13 января

Генсек ОДКБ посетит Казахстан 11-13 января - РИА Новости, 10.01.2022

Генсек ОДКБ посетит Казахстан 11-13 января

Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе рабочего визита в Казахстан 11-13 января обсудит с руководством страны меры по нормализации ситуации, сообщил журналистам в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:26

2022-01-10T17:26

2022-01-10T17:36

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе рабочего визита в Казахстан 11-13 января обсудит с руководством страны меры по нормализации ситуации, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов."В ходе встреч, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Республике Казахстан и меры по нормализации в стране", - говорится в сообщении."В ходе поездки запланированы встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, Помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем Министра обороны – Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым", - сообщили в пресс-службе организации.Также Зась побывает в Алма-Ате, "где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС", сообщили в ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767192695.html

https://ria.ru/20220110/zavisimost-1767185352.html

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