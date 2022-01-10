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Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в несколько миллиардов долларов

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в несколько миллиардов долларов - РИА Новости, 10.01.2022

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в несколько миллиардов долларов

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить несколько миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе президента республики. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:14

2022-01-10T18:14

2022-01-10T19:21

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

алма-ата

оон

одкб

европейский совет

жанаозен

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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить несколько миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе президента республики.Такую оценку дал глава государства Касым-Жомарт Токаев на переговорах с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили ситуацию в стране."Предварительный экономический ущерб государству может составить два-три миллиарда долларов США", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента. Токаев назвал произошедшие события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность Казахстана. По его словам, насильственные действия повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1,3 тысячи объектов предпринимательства, террористы совершили нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжены около 500 полицейских машин.Ситуация в КазахстанеПротесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767210347.html

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