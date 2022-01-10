https://ria.ru/20220110/tokaev-1767208972.html

Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до стабилизации ситуации

Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до стабилизации ситуации - РИА Новости, 10.01.2022

Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до стабилизации ситуации

Контингент ОДКБ будет находиться в Казахстане до нормализации обстановки, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:05

2022-01-10T18:05

2022-01-10T21:15

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Контингент ОДКБ будет находиться в Казахстане до нормализации обстановки, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.Таким образом, Токаев скорректировал заявление своего пресс-секретаря Берика Уали, который ранее сообщил, что миссия миротворцев в Казахстане продлится не более недели.В свою очередь, Генсек ОДКБ Станислав Зась рассказал РИА Новости, что сроки будут зависеть от ситуации и от решения руководства республики, а после окончания операции войска выведут.Ситуация в КазахстанеПротесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев