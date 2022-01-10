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Рахмон предложил создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций
Рахмон предложил создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций - РИА Новости, 10.01.2022
Рахмон предложил создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:30
2022-01-10T11:30
2022-01-10T12:48
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ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ."Хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ. Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы", - заявил Рахмон на онлайн-саммите ОДКБ.
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одкб, в мире, терроризм, казахстан, таджикистан, эмомали рахмон
11:30 10.01.2022 (обновлено: 12:48 10.01.2022)
Рахмон предложил создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций
Президент Таджикистана Рахмон предложил создать общий список террористических организаций