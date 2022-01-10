https://ria.ru/20220110/terrorizm-1767131526.html

Рахмон предложил создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций

Рахмон предложил создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций - РИА Новости, 10.01.2022

Рахмон предложил создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:30

2022-01-10T11:30

2022-01-10T12:48

одкб

беспорядки в казахстане

в мире

терроризм

казахстан

таджикистан

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_0:143:3114:1895_1920x0_80_0_0_81a3bb6c6fc2ae80ba6162613406acce.jpg

ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ."Хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ. Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы", - заявил Рахмон на онлайн-саммите ОДКБ.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767117685.html

казахстан

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одкб, в мире, терроризм, казахстан, таджикистан, эмомали рахмон