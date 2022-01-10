https://ria.ru/20220110/terroristy-1767130178.html

Президент Таджикистана заявил о ячейках террористов в Центральной Азии

Президент Таджикистана заявил о ячейках террористов в Центральной Азии - РИА Новости, 10.01.2022

Президент Таджикистана заявил о ячейках террористов в Центральной Азии

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в Центральной Азии присутствуют спящие ячейки террористических организаций. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:26

2022-01-10T11:26

2022-01-10T13:09

беспорядки в казахстане

таджикистан

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эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 10 янв - РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в Центральной Азии присутствуют спящие ячейки террористических организаций."Особо следует отметить агрессивную активность движения Салафия и вахаббитов, которые как известно, оставляют костяк ИГИЛ*. Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с их агитацией на интернет-ресурсах, террористический характер которой растет", - сказал Рахмон.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767144374.html

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таджикистан, центральная азия, в мире, казахстан, эмомали рахмон, исламское государство