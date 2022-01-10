11:26 10.01.2022 (обновлено: 13:09 10.01.2022)
Президент Таджикистана заявил о ячейках террористов в Центральной Азии
Президент Таджикистана Рахмон: в Центральной Азии присутствуют спящие ячейки террористов
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
ДУШАНБЕ, 10 янв - РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в Центральной Азии присутствуют спящие ячейки террористических организаций.
"На наших встречах в рамках ОДКБ и ШОС неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. Их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан государств-членов ОДКБ не прекращались ни на один день", - сказал Рахмон в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Особо следует отметить агрессивную активность движения Салафия и вахаббитов, которые как известно, оставляют костяк ИГИЛ*. Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с их агитацией на интернет-ресурсах, террористический характер которой растет", - сказал Рахмон.
* Террористическая организация, запрещенная в России