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В новом КоАП предложили штрафовать за нарушение тишины ночью
В новом КоАП предложили штрафовать за нарушение тишины ночью - РИА Новости, 10.01.2022
В новом КоАП предложили штрафовать за нарушение тишины ночью
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ уже предусматривает штрафы за нарушение тишины ночью, размеры штрафов можно обсуждать,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:25
2022-01-10T15:35
общество
совет федерации рф
ирина рукавишникова
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ уже предусматривает штрафы за нарушение тишины ночью, размеры штрафов можно обсуждать, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Ранее газета "Известия" сообщила, что депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике направили на заключение в правительство проект о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ изменений о штрафах за нарушение тишины в ночное время. Так, предлагается ввести штрафы от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч - для должностных лиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей - для юрлиц."В проекте нового КоАП аналогичная статья уже предусмотрена. Правда, суммы штрафов в ней предлагаются значительно ниже озвученных. Но размеры санкций – предмет отдельного обсуждения на этапах прохождения любого законопроекта в Госдуме и в Совете Федерации", - сказала Рукавишникова.Она напомнила, что эта инициатива давно уже обсуждается, идея о необходимости поднять на федеральный уровень и сделать общим для всех регионов страны правонарушением несоблюдение тишины в ночное время озвучивалась большинством субъектов РФ. На сегодняшний день, пока данное административное правонарушение находится на уровне субъектов, регионы сталкиваются с рядом проблем, отметила сенатор.По словам Рукавишниковой, в пресечении таких нарушений полицейские участвуют только в тех регионах, которые заключили соответствующие соглашения с МВД. В остальных субъектах федерации администрирование этого правонарушения возложено на представителей региональных и муниципальных структур, рабочий день которых, как правило, не распространяется на ночное время. "А речь идет о соблюдении тишины и покоя граждан именно ночью, поэтому чрезвычайно важна оперативность реагирования на обращения граждан", - подчеркнула Рукавишникова.Как заявляла РИА Новости в ноябре Рукавишникова, в проекте нового КоАП РФ нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, в ночное время будет караться предупреждением или штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, это небольшой, но действенный штраф, способный остановить "бытовых дебоширов". Сенатор подчеркивала, что для установления факта нарушения тишины и покоя не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел.В проекте КоАП, по ее словам, содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.По ее словам, наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне. Как отмечала Рукавишникова, нормы об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время уже установлены в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе. В ряде субъектов, по ее словам, штрафы достигают 5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211207/shtraf-1762497158.html
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общество, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия
15:25 10.01.2022 (обновлено: 15:35 10.01.2022)
 
В новом КоАП предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

Сенатор Рукавишникова: проект нового КоАП предусматривает штрафы за нарушение тишины ночью

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ уже предусматривает штрафы за нарушение тишины ночью, размеры штрафов можно обсуждать, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Ранее газета "Известия" сообщила, что депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике направили на заключение в правительство проект о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ изменений о штрафах за нарушение тишины в ночное время. Так, предлагается ввести штрафы от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч - для должностных лиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей - для юрлиц.
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"В проекте нового КоАП аналогичная статья уже предусмотрена. Правда, суммы штрафов в ней предлагаются значительно ниже озвученных. Но размеры санкций – предмет отдельного обсуждения на этапах прохождения любого законопроекта в Госдуме и в Совете Федерации", - сказала Рукавишникова.
Она напомнила, что эта инициатива давно уже обсуждается, идея о необходимости поднять на федеральный уровень и сделать общим для всех регионов страны правонарушением несоблюдение тишины в ночное время озвучивалась большинством субъектов РФ. На сегодняшний день, пока данное административное правонарушение находится на уровне субъектов, регионы сталкиваются с рядом проблем, отметила сенатор.
По словам Рукавишниковой, в пресечении таких нарушений полицейские участвуют только в тех регионах, которые заключили соответствующие соглашения с МВД. В остальных субъектах федерации администрирование этого правонарушения возложено на представителей региональных и муниципальных структур, рабочий день которых, как правило, не распространяется на ночное время. "А речь идет о соблюдении тишины и покоя граждан именно ночью, поэтому чрезвычайно важна оперативность реагирования на обращения граждан", - подчеркнула Рукавишникова.
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Как заявляла РИА Новости в ноябре Рукавишникова, в проекте нового КоАП РФ нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, в ночное время будет караться предупреждением или штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, это небольшой, но действенный штраф, способный остановить "бытовых дебоширов". Сенатор подчеркивала, что для установления факта нарушения тишины и покоя не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел.
В проекте КоАП, по ее словам, содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.
По ее словам, наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне. Как отмечала Рукавишникова, нормы об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время уже установлены в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе. В ряде субъектов, по ее словам, штрафы достигают 5 тысяч рублей.
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