10:28 10.01.2022 (обновлено: 11:00 10.01.2022)
Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ. Скриншот видео
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ. Скриншот видео
МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее свое участие в сессии подтвердили все государства-члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
По информации пресс-службы Кремля, в сессии примет участие президент РФ Владимир Путин. Ожидается также присутствие генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. От Киргизии, как сообщили в пресс-службе главы государства, будет участвовать глава кабмина Акылбек Жапаров. По данным приближенного к пресс-службе главе Белоруссии Telegram-канал "Пул первого", участие в саммите примет и президент страны Александр Лукашенко.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.