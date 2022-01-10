https://ria.ru/20220110/sessiya-1767115493.html

Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее свое участие в РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:28

2022-01-10T10:28

2022-01-10T11:00

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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее свое участие в сессии подтвердили все государства-члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.По информации пресс-службы Кремля, в сессии примет участие президент РФ Владимир Путин. Ожидается также присутствие генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. От Киргизии, как сообщили в пресс-службе главы государства, будет участвовать глава кабмина Акылбек Жапаров. По данным приближенного к пресс-службе главе Белоруссии Telegram-канал "Пул первого", участие в саммите примет и президент страны Александр Лукашенко.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/odkb-1767099828.html

https://ria.ru/20220106/zas-1766801419.html

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в мире, одкб, казахстан, армения, киргизия, белоруссия, россия