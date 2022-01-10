https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767242075.html

Вице-премьер Украины обсудила с НАТО "болезненные санкции" против России

Вице-премьер Украины обсудила с НАТО "болезненные санкции" против России - РИА Новости, 10.01.2022

Вице-премьер Украины обсудила с НАТО "болезненные санкции" против России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила по итогам встречи с представителями НАТО в Брюсселе, что... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:48

2022-01-10T21:48

2022-01-10T21:48

в мире

украина

киев

нато

россия

ольга стефанишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572950769_0:0:457:258_1920x0_80_0_0_88e06c4580bd1bd8a23806b9fcba62d9.jpg

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила по итогам встречи с представителями НАТО в Брюсселе, что обсудила с ними подготовку "болезненных санкций" против России."Проинформировала сегодня партнеров из НАТО о напряженной ситуации с безопасностью на местах. Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках "минского" или "нормандского" форматов. Наша совместная неотложная задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе", - написала она в Twitter.По ее словам, "в Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220110/berbok-1767186416.html

https://ria.ru/20220110/nato-1767214994.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, нато, россия, ольга стефанишина