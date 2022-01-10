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В ГД предложили освободить россиян в странах с ЧП от платы за роуминг
В ГД предложили освободить россиян в странах с ЧП от платы за роуминг - РИА Новости, 10.01.2022
В ГД предложили освободить россиян в странах с ЧП от платы за роуминг
Российских граждан, находящихся в странах, где действует режим чрезвычайного положения, могут освободить от оплаты роуминга, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:34
2022-01-10T21:33
госдума рф
россия
общество
александр хинштейн
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
мобильные телефоны
в мире
казахстан
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российских граждан, находящихся в странах, где действует режим чрезвычайного положения, могут освободить от оплаты роуминга, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Он уточнил, что механизм компенсации затрат операторов отдельно определят совместно с Минцифры.Хинштейн поблагодарил министерство за обращение к сотовым операторам с предложением не тарифицировать вызовы и СМС для граждан, оказавшихся в Казахстане в период массовых протестов. С такой инициативой выступила "Единая Россия".Как позднее сообщили в Минцифры, в ведомстве договорились с МТС, "Билайном", "Мегафоном" и Tele2 о том, что они обеспечат бесплатную связь для россиян на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.Абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Операторы установят ограничение на продолжительность разговоров для каждого абонента в 120 минут в сутки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сеть.С 5 января все, кто находился в роуминге на территории Казахстана, смогут запросить перерасчет расходов.
https://ria.ru/20220108/kazakhtelekom-1766973542.html
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госдума рф, россия, общество, александр хинштейн, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), мобильные телефоны, в мире, казахстан
18:34 10.01.2022 (обновлено: 21:33 10.01.2022)
 
В ГД предложили освободить россиян в странах с ЧП от платы за роуминг

Комитет Госдумы разработает проект, освобождающий россиян в странах с ЧП от роуминга

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российских граждан, находящихся в странах, где действует режим чрезвычайного положения, могут освободить от оплаты роуминга, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введенным режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией. Профильный Комитет Госдумы приступает к разработке инициативы", — написал политик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что механизм компенсации затрат операторов отдельно определят совместно с Минцифры.
Хинштейн поблагодарил министерство за обращение к сотовым операторам с предложением не тарифицировать вызовы и СМС для граждан, оказавшихся в Казахстане в период массовых протестов. С такой инициативой выступила "Единая Россия".
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Как позднее сообщили в Минцифры, в ведомстве договорились с МТС, "Билайном", "Мегафоном" и Tele2 о том, что они обеспечат бесплатную связь для россиян на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.
Абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Операторы установят ограничение на продолжительность разговоров для каждого абонента в 120 минут в сутки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сеть.
С 5 января все, кто находился в роуминге на территории Казахстана, смогут запросить перерасчет расходов.
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Госдума РФРоссияОбществоАлександр ХинштейнМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)мобильные телефоныВ миреКазахстан
 
 
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