https://ria.ru/20220110/rouming-1767213608.html

В ГД предложили освободить россиян в странах с ЧП от платы за роуминг

В ГД предложили освободить россиян в странах с ЧП от платы за роуминг - РИА Новости, 10.01.2022

В ГД предложили освободить россиян в странах с ЧП от платы за роуминг

Российских граждан, находящихся в странах, где действует режим чрезвычайного положения, могут освободить от оплаты роуминга, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:34

2022-01-10T18:34

2022-01-10T21:33

госдума рф

россия

общество

александр хинштейн

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

мобильные телефоны

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казахстан

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российских граждан, находящихся в странах, где действует режим чрезвычайного положения, могут освободить от оплаты роуминга, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Он уточнил, что механизм компенсации затрат операторов отдельно определят совместно с Минцифры.Хинштейн поблагодарил министерство за обращение к сотовым операторам с предложением не тарифицировать вызовы и СМС для граждан, оказавшихся в Казахстане в период массовых протестов. С такой инициативой выступила "Единая Россия".Как позднее сообщили в Минцифры, в ведомстве договорились с МТС, "Билайном", "Мегафоном" и Tele2 о том, что они обеспечат бесплатную связь для россиян на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.Абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Операторы установят ограничение на продолжительность разговоров для каждого абонента в 120 минут в сутки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сеть.С 5 января все, кто находился в роуминге на территории Казахстана, смогут запросить перерасчет расходов.

https://ria.ru/20220108/kazakhtelekom-1766973542.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767193087.html

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госдума рф, россия, общество, александр хинштейн, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), мобильные телефоны, в мире, казахстан