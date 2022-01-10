https://ria.ru/20220110/rouming-1767198214.html

В ГД попросили отменить плату за роуминг российским абонентам в Казахстане

В ГД попросили отменить плату за роуминг российским абонентам в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

В ГД попросили отменить плату за роуминг российским абонентам в Казахстане

Группа депутатов Госдумы обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:01

2022-01-10T17:01

2022-01-10T17:01

беспорядки в казахстане

технологии

оон

александр хинштейн

одкб

госдума рф

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99790/00/997900065_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_e1ae920b5c4c21347694bef56ca672d6.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Сегодня депутаты "Единой России" - члены IT-комитета Госдумы обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи ("Большая Шестерка") с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что, попав в чрезвычайные условия, наши граждане были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями. "В условиях международного роуминга - все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания", - добавил он."Мы предварительно проработали наши предложения с руководством Минцифры России и получили поддержку. Рассчитываем, что уже к сегодняшнему вечеру коллеги выработают алгоритм их реализации", - уточнил Хинштейн.При этом, по его словам, важно не породить возможностей для злоупотреблений, как для абонентов, так и для операторов. "Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией предлагается установить в пределах 2 часов в сутки. Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах", - пояснил депутат.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767194839.html

жанаозен

актау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, оон, александр хинштейн, одкб, госдума рф, жанаозен, актау, telegram (приложение), касым-жомарт токаев, россия