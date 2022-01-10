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https://ria.ru/20220110/perspektiva-1767093259.html
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2022
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году
Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 10.01.2022
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общество
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно данным, большинство опрошенных, а это 60%, отметили, что самой перспективной в этом году станет профессия IT-специалиста, 56% также отметили профессию врача, а 44% - специалиста по нанотехнологиям.Помимо этого, 43% участников исследования считают, что актуальными в этом году останутся вирусологи. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% - инженеров, а 27% - строителей.Также говорится, что еще 18% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% - о медсестрах и медбратьях.Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.Согласно данным сервиса "Работа.ру", в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
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общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
05:21 10.01.2022 (обновлено: 09:24 10.01.2022)
 
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году

Профессия IT-специалиста стает самой перспективной в 2022 году, показал опрос "Работы.ру"

© Depositphotos / baranqIT-специалист
IT-специалист - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Depositphotos / baranq
IT-специалист
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, большинство опрошенных, а это 60%, отметили, что самой перспективной в этом году станет профессия IT-специалиста, 56% также отметили профессию врача, а 44% - специалиста по нанотехнологиям.
Помимо этого, 43% участников исследования считают, что актуальными в этом году останутся вирусологи. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% - инженеров, а 27% - строителей.
Также говорится, что еще 18% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% - о медсестрах и медбратьях.
Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.
Согласно данным сервиса "Работа.ру", в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 06:20
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