https://ria.ru/20220110/perspektiva-1767093259.html
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2022
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году
Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:21
2022-01-10T05:21
2022-01-10T09:24
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно данным, большинство опрошенных, а это 60%, отметили, что самой перспективной в этом году станет профессия IT-специалиста, 56% также отметили профессию врача, а 44% - специалиста по нанотехнологиям.Помимо этого, 43% участников исследования считают, что актуальными в этом году останутся вирусологи. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% - инженеров, а 27% - строителей.Также говорится, что еще 18% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% - о медсестрах и медбратьях.Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.Согласно данным сервиса "Работа.ру", в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
05:21 10.01.2022 (обновлено: 09:24 10.01.2022)
Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году
Профессия IT-специалиста стает самой перспективной в 2022 году, показал опрос "Работы.ру"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, большинство опрошенных, а это 60%, отметили, что самой перспективной в этом году станет профессия IT-специалиста, 56% также отметили профессию врача, а 44% - специалиста по нанотехнологиям.
Помимо этого, 43% участников исследования считают, что актуальными в этом году останутся вирусологи. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% - инженеров, а 27% - строителей.
Также говорится, что еще 18% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% - о медсестрах и медбратьях.
Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.
Согласно данным сервиса "Работа.ру
", в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России
.