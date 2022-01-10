https://ria.ru/20220110/odkb-1767189834.html

Лидеры Белоруссии и Китая обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Лидеры Белоруссии и Китая обсудили по телефону ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Лидеры Белоруссии и Китая обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили во время телефонного разговора ситуацию в Казахстане, нахождение там... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:14

2022-01-10T16:14

2022-01-10T16:14

беспорядки в казахстане

в мире

оон

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одкб

си цзиньпин

александр лукашенко

жанаозен

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили во время телефонного разговора ситуацию в Казахстане, нахождение там миротворцев ОДКБ и итоги саммита этой организации, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента."Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся сегодня. Касаясь актуальной международной повестки, президент Беларуси и председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.В целом в пресс-службе отметили, что главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня. "На днях Беларусь и Китай отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества - 30-летие установления дипломатических отношений. В этой связи лидеры обменялись поздравлениями и предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям. Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов", - говорится в сообщении."Китай и Белоруссия эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества", - отметили в пресс-службе. В телефонном разговоре также были затронуты темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, а также сотрудничества в гуманитарной сфере.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767142375.html

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