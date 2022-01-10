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Лукашенко пообещал сохранять верность договоренностям по ОДКБ
Лукашенко пообещал сохранять верность договоренностям по ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022
Лукашенко пообещал сохранять верность договоренностям по ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ всегда могут рассчитывать на Белоруссию: Минск будет верен союзным договоренностям. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:08
2022-01-10T11:08
2022-01-10T11:59
беспорядки в казахстане
белоруссия
одкб
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ всегда могут рассчитывать на Белоруссию: Минск будет верен союзным договоренностям."Что касается Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание, отдельные заявления и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на саммите ОДКБ в онлайн-формате.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
https://ria.ru/20220106/belorussiya-1766726969.html
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белоруссия, одкб, в мире, александр лукашенко
11:08 10.01.2022 (обновлено: 11:59 10.01.2022)
Лукашенко пообещал сохранять верность договоренностям по ОДКБ
Президент Лукашенко: страны ОДКБ всегда могут рассчитывать на помощь Белоруссии