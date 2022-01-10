https://ria.ru/20220110/odkb-1767125301.html

Лукашенко пообещал сохранять верность договоренностям по ОДКБ

Лукашенко пообещал сохранять верность договоренностям по ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

Лукашенко пообещал сохранять верность договоренностям по ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ всегда могут рассчитывать на Белоруссию: Минск будет верен союзным договоренностям. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:08

2022-01-10T11:08

2022-01-10T11:59

беспорядки в казахстане

белоруссия

одкб

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ всегда могут рассчитывать на Белоруссию: Минск будет верен союзным договоренностям."Что касается Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание, отдельные заявления и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на саммите ОДКБ в онлайн-формате.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

https://ria.ru/20220106/belorussiya-1766726969.html

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белоруссия, одкб, в мире, александр лукашенко